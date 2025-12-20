Antes de ver 'Dune segunda parte' tienes que prepararte: esto es todo lo que necesitas saber

Paul Atreides y su madre, Lady Jessica, son los dos únicos supervivientes de la casa Atreides, tras el exterminio realizado por la casa rival Harkonnen, que ahora gobierna con mano de hierro Arrakis para extraer la especia, el valioso mineral con otorga poderes proféticos. Ambos lidian con los Fremen, el pueblo de Chani y Stilgar, que los ha acogido. Este pueblo se divide entre ver a Paul como su mesías o como solo un extranjero que nunca formará parte de su mundo. El joven también duda y se resiste a verse como el profeta, y Chani también lo duda. Pero algo hará que su actitud hacia Paul cambien por completo. Timothée Chalamet es Paul Atraides, Rebecca Ferguson es Lady Jessica, Zendaya es Chani y Javier Bardem es Stilgar

La historia de Dune Dune se lanzó como novela en 1965. Su autor, Frank Herbert, logró un enorme éxito y no solo entre los fans de la literatura fantástica y la ciencia ficción. Esto le animó a escribir El mesías de Dune e Hijos de Dune, con las que completó una trilogía que luego daría paso a Dios emperador de Dune, Herejes de Dune y Casa Capitular Dune. David Lynch, uno de sus seguidores, no dudó en realizar una película y en 1984 estrenó Dune, pero no logró atrapar al público y la cinta fue un fracaso absoluto. Hoy, sin embargo, tiene defensores que la consideran un título de culto. La saga llegó a tener formato televisivo, pero hubo que esperar a 2021 para que volver a hablar con ilusión de la obra de Herbert. Timothée Chalamet y Rebecca Ferguson

El Dune de Villeneuve Cuando en 2016 se anunció que Denis Villeneuve dirigiría una nueva versión, la expectación fue enorme. Era uno de los directores más aclamados del momento, con éxitos en la mochila como La llegada y Blade Runner 2049. Para aumentar las ganas de ver la película se recurrió a Eric Roth para coescribir el guion: hablamos de un peso pesado de Hollywood, que había logrado seis nominaciones al Oscar y se lo había llevado por Forrest Gum. La nueva Dune se presentó en el Festival Internacional de Cine de Venecia, logró seis nominaciones al Oscar y se llevó seis. Con tantas alegrías se preparó el lanzamiento de la segunda parte. Y habrá una tercera, ya que director y Warner Bros tenían claro que querían hacer una saga similar a la de El señor de los anillos. Timothée Chalamet y Zendaya

La segunda parte de Dune Tres años después se estrenó Dune, parte 2 y, de nuevo, la expectación era máxima. Se había hecho una potente campaña, desvelando lo justo y creando una curiosidad sin precedentes. Pero lo que más llamaba la atención era el casting y especialmente dos actores: Florence Pugh, muy popular por Mujercitas, y Austin Butler, que había arrasado con Elvis. Pero hubo más y la locura creció cuando empezaron a salir nombres como Christopher Walken, Léa Seydoux y Anya Taylor-Joy. Tres fichajes que era tres imanes para el público, especialmente este último: era la actriz del momento gracias a éxitos como Gambito de dama, Emma, El menú. Todos se sumaron al reparto principal, los protagonistas de la saga: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Charlotte Rampling y Javier Bardem, Javier Bardem en 'Dune'

Escenarios del rodaje La película ofrece imágenes maravillosas e invita al espectador a viajar a lugares muy distintos. Destacan espacios como la Tumba Brion, en la localidad italiana de Altivole, obra de Carlo Scarpa para acoger la tumba del empresario Giuseppe Brion, que está consideraba un icono del brutalismo. El equipo se trasladó a otros lugares y destacan ciudades como Budapest, en Hungría, Abu Dabi, en Emiratos Árabes, y zonas agrestes de Jordania y Namibia.

La potente banda sonora El compositor Hans Zimmer, una leyenda de Hollywood, ganó el Oscar por la banda sonora de la primera parte de Dune y repetía encantado en la segunda parte. Cuando Villeneuve y Zimmer estaban rodando Blade Runner 2049 ya tenían claro que harían juntos la saga "La primera persona con la que hablé fue Hans y se obsesionó con la idea de intentar crear música de otro mundo, de otra época", contaba el director a Variety. Él quería que la partitura fuera espiritual y muy femenina, para remarcar el poder de las Bene Gesserit y en especial de Lady Jessica, madre de Paul Atreides que está llamado a ser el Mesías. Zimmer entendía las bandas sonoras de las tres películas como una única banda sonora y así las trabajó. Pero tuvo sus consecuencias negativas: la música de la segunda parte no fue aceptada por la Academia. "Me descalificaron porque estaba usando material de la primera película en la segunda, pero no es una secuela. Es la culminación; ambas películas forman un mismo arco argumental. Entonces, ¿se suponía que debía eliminar todos los temas de los personajes, escribir nuevos temas y desarrollarlos? Es una regla estúpida", dijo. Austen Butler y Léa Seydoux

Curiosidades La transformación física de Stellan Skarsgård es asombrosa. El actor tenía que soportar unas pesadísimas prótesis de 40 kg que tardaban ocho horas en colocarle y dos horas en retirarse. Para evitar ir a aseo bebía muy poco y tomaba pastillas de Imodium. Austin Butler reveló que improvisó la escena en la que besa a Stellan Skarsgard (que intepreta a su tío Feyd-Rautha). Además, se sometió a un entrenamiento vocal para sonar lo más parecido al actor sueco. El idioma que suelen utilizar los Fremen en las novelas se denomina Chakobsa, y deriva del árabe real, aunque también contiene partes de francés, griego, romaní y eslavo, incluyendo importantes modificaciones del hebreo y el sánscrito. Stephen McKinley Henderson y Tim Blake Nelson rodaron algunas escenas para la película, interpretando a Thufir Hawat y al conde Hasimir Fenring, pero ninguna de ellas aparece en el montaje final. Eso sí, se les cita en un agradecimiento especial en los créditos finales. 'Dune 2'

Las reacciones de Spierberg y Nolan Steven Spielberg calificó la película como "una de las películas de ciencia ficción más brillantes que he visto". Una frase que a Denis Villeneuve le sonó a bendición. "Denis, lograste que el desierto parezca un océano. Los gusanos de arena eran como serpientes marinas. Y esa escena surfeando sobre los gusanos de arena es una de las mejores cosas que he visto en mi vida. El director Christopher Nolan dijo que la cinta era "un trabajo de adaptación milagroso". La cinta aspiró a cinco premios Oscar, entre ellos a Mejor película, pero solo logró dos: Mejor sonido y Mejores efectos especiales. La secuencia en la que los personajes montan sobre gusanos de arena tardó 44 días en filmarse y se tuvo que hacer en un set de 189 metros cuadrados. Al leerlo por primera vez en el guion, el director de fotografía Greig Fraser dijo: ¿¡Cómo demonios vamos a hacer eso!?