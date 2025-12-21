'Algo para recordar': Meg Ryan, Tom Hanks y los otros ingredientes de esta gran comedia romántica

Sam y Annie no se conocen, pero ellos, de alguna manera, sienten que sí. Todo comienza con una llamada telefónica a la radio: él habla y ella escucha en el otro extremo del país. Así arranca la gran obra maestra de Nora Ephron que cuenta con dos protagonistas inigualables dentro de la comedia romántica: Meg Ryan y Tom Hanks.

Algo para recordar tiene un argumento con el que hay posibilidades de que se nos escape una lágrima. Tras la muerte de su esposa, el arquitecto Sam Baldwin (Tom Hanks) se encuentra destrozado. Su hijo Jonah está convencido de que su padre necesita volver a encontrar el amor. El día de Navidad, el niño decide llamar a un programa de radio para contar la historia de su padre. Miles de personas están al otro lado, y lo escuchan, entre ellas, Annie Reed (Meg Ryan), que está a punto de contraer matrimonio. Annie empieza a obsesionarse con la idea de conocer a Sam antes de casarse con su novio.

Fotograma de la película 'Algo para recordar'

Frases que dejan poso En esta comedia romántica, además de los dos protagonistas de la historia, hay otros personajes que tienen peso en el hilo conductor de la trama. Uno de esos personajes es la Dra. Marcia Fieldstone, a la que le da vida, bueno, mejor dicho, voz, la actriz Caroline Aaron. Este personaje interpreta a la persona que charla con Sam a través de la radio, mientras Annie -muy lejos de allí- escucha una conversación que la conmueve. Algunas de estas frases ya forman parte del recuerdo colectivo de esta película: Dra. Marcia Fieldstone: Las personas que amaron de verdad una vez son mucho más propensas a amar de nuevo. Sam, ¿crees que hay alguien a quien puedas amar tanto como a tu esposa? Sam Baldwin: Bueno, Dra. Marcia Fieldstone, yo... es difícil de imaginar. Dra. Marcia Fieldstone: ¿Qué vas a hacer? Sam Baldwin: Bueno, voy a levantarme de la cama cada mañana y respirar todo el día. Y luego, después de un tiempo, no tendré que recordarme a mí mismo que tengo que levantarme de la cama por la mañana y respirar. Y luego, después de un tiempo, no tendré que pensar en cómo... todo fue perfecto durante un periodo. Dra. Marcia Fieldstone: Sam, dime ¿qué tenía de especial tu esposa? Sam Baldwin: Bueno, ¿cuánto dura tu programa? Bueno, fueron un millón de pequeñas cosas que, al sumarlas todas, significaban que estábamos destinados a estar juntos. Y lo supe, lo supe la primera vez que la toqué. Fue como volver a casa, solo que a un hogar que nunca había conocido. Justo la estaba tomando de la mano para ayudarla a salir del coche. Y lo supe. Fue como... magia. Fotograma de la película 'Algo para recordar'

Un papel que ya estaba dado El hijo de 8 años de Sam Baldwin, Jonah, es el responsable de que esta historia de amor comience. Interpretado por Ross Malinger, el pequeño decide llamar a la radio para que su padre pueda superar la muerte de su madre. Es un personaje protagonista en esta película, aunque el joven actor llegó casi por casualidad a interpretar el papel. En un principio, Jonah Baldwin lo iba a interpretar Nathan Watt, sin embargo, debido a los malentendidos con el propio Tom Hanks, el joven actor acabó fuera del proyecto y el papel fue para Ross Malinger. Tiempo después Hanks declaró que se comportó como un auténtico idiota en el rodaje de la película. "Yo era un actor extremadamente insoportable en ese momento". Otra curiosidad sobre Algo para recordar es que a pesar de interpretar a su hermana en la película, Rita Wilson es la esposa real de Tom Hanks. Llevaban cinco años casados cuando se estrenó la cinta. Tras el primer día de rodaje juntos, Hanks comentó divertido que estaba deseando volver a la habitación del hotel para acostarse con su hermana.