La gran comedia del cine español repleta de estrellas: disfruta de 'Primos', pero antes descubre sus secretos

A Diego le ha dejado su novia plantado cinco días antes de la boda. ¿Qué es lo más maduro y sensato que debe hacer para superarlo? 1, Presentarse en la iglesia el día de la boda por si se arrepiente. 2, Emborracharse y despotricar. 3, Intentar recuperar al amor de su adolescencia. 4, Todas las anteriores. La cuarta parece la más adecuada para una venganza y Diego, arropado por sus primos Julián y José Miguel, empieza por ir a las fiestas del pueblo donde veraneaban de pequeños. El fin de semana de juerga promete ser el plan perfecto para olvidar el disgusto, pero también para intentar recuperar a su amor de adolescencia, Martina.

Sánchez Arévalo, del drama a la comedia Daniel Sánchez Arévalo, que ahora anda promocionando su sexta película Rondallas, se dio a conocer con Azul oscuro casi negro, que arrasó allá por dónde pasó. Luego dirigió Gordos, una película exigente por cambios físicos que tenían que experimentar sus personajes. El estrés tensó la cuerda y el director estuvo a punto de romperse. Quizá por eso, cuando quiso rodar una nueva película, cambió de registro y abrazó la comedia. "Escribí el guion como un ejercicio del principio hasta el final. No sabía si iba a ser capaz porque a mí enseguida me sale el lado de la tragedia y muchas veces tenía que recular y replantear y borrar y reescribir y tratar de ser fiel a la comedia”, contaba a RTVE. "Pasaba por una crisis personal que quería trasladar a un personaje que necesitara huir hacia adelante y escapar”. Quim Gutiérrez

Quim Gutiérrez y la comedia Confesaba que Primos era su película más personal y la elección de los personajes era un reto. Cuando tenía el guion entre manos sabía que el protagonista sería Quim Gutiérrez. El actor exprimió al máximo su vis cómica y deja momentos para recordar, como la frase del sobao que le dice al personaje de Inma Cuesta. -Me voy a comer este sobao. ¿Es el primero que se cruzó en mi camino? Sí, pero antes de cogerlo he barajado otros sobaos y éste es, sin duda, el que más me gusta. Por eso me lo voy a comer, porque tengo hambre, hambre de muchas cosas. Pero me lo voy a comer despacio. Y lo más importante, es una decisión mía, sólo mía, la primera que tomo en varios días. La primera pero no la última. Desayunar no es tan fácil como parece. -¿Me estás comparando con un sobao? -Es lo primero que he pillado… Clara Lago, Raúl Arévalo y Antonio de la Torre en 'Primos'

Muchos rostros conocidos Luego se puso a completar el reparto principal y los elegidos fueron Raúl Arévalo, Adrián Lastra e Inma Cuesta. Pero hay que destacar también a Antonio de la Torre, Clara Lago, Nuria Gago, Alicia Rubio y Marcos Ruiz. “A Raúl le llamo y le digo: ‘Primo, qué tipo de personaje quieres hacer’. Me dijo: ‘Quiero hacer un personaje como chuleta, demente, como muy seguro de si mismo, pero que luego es todo pura fachada'... Escribí directamente un personaje para él".

El truco de Antonio de la Torre A Adrián Lastra lo conoció en el casting de Los 40. El Musical y le pareció perfecto para completar el trío. Y luego está Antonio de la Torre. "Le hablé del borracho del pueblo. Pero le dije que buscaba a alguien más mayor, más acabado, más cincuentón. Se quedó un poco así. Pero un día me llama. Borracho perdido. A las nueve de la noche. ¿Pero Antonio, cómo puedes estar tan borracho? Empieza a darme la chapa durante diez minutos y yo me cabreé mucho. O sea, esto no tiene sentido, no sé por qué estás así, me preocupas. Y se pone todo serio y sobrio y me dice: ‘¿Qué tal? ¿Lo he hecho bien?’ Me la había colado. Y dije, bueno, ya está. Empecé a reescribir el papel para un padre más joven". Inma Cuesta y Quim Gutiérrez en 'Primos'

Inma Cuesta y Clara Lago Las actrices llegaron por distintos medios: Inma Cuesta era muy popular por La voz dormida y Águila Roja: la película, y tuvo que hacer casting para Primos. Y logró el papel, sorprendiendo a todos con un registro diferente y dejando claro que estaba hecha para la comedia. "Hice la prueba con Quim, porque era importante que desde el principio hubiera química entre los dos actores, y me sentí muy cómoda con él. Hacer esta película fue un salto importante en mi carrera, pues fue la primera en la que yo tenía un peso importante", contaba la actriz. El director quiso tener a Clara Lago después de verla en El mal ajeno.

Frases de la película "No digo que te quiero, porque entonces te vas a asustar… o sea más todavía. Por eso te digo que te prequiero. Te prequiero mucho, Martina", dice Diego, el personaje de Quim Gutiérrez. “Me acuerdo hasta de la primera película que me alquilaste, 'Tesis'. Y yo te dije españolas no que son un rollo. Y tú me diste una colleja y me dijiste: un respeto chaval que este Amenábar es un genio, va a ser un tío grande”, dice Julián, el personaje de Raúl Arévalo. “Deberías aprender a estar solo. A no volcar tus necesidades y dependencias con la primera que se te cruce en el camino", dice Martina, el personaje de Inma Cuesta. “No soporto a la gente borracha que canta, que baila, que te abraza, que te da besos. Se bebe para olvidar, de toda la vida”, dice Bachi , el personaje de Antonio de la Torre. Escena de 'Primos', de Daniel Sánchez Arévalo

Primos se rodó en Cantabria Daniel Sánchez Arévalo nació en Madrid, pero Comillas, en Santander, tiene un lugar especial en su corazón. Allí pasó muchos veranos de niño y adolescente, y allí quiso ambientar su historia. Además de Comillas, se rodó en otros lugares cántabros como San Vicente de la Barquera y Valdáliga. En el equipo artístico hay que destacar el vestuario, firmado por Fernando García, ganador de dos premios Goya. Hablando de cabezones, la película logró dos nominaciones a los Goya, una para Raúl Arévalo como Mejor actor secundario y otra para Adrián Lastra como Mejor actor revelación. Adrián Lastra y Raúl Arévalo

La petición de Raúl Arévalo Daniel Sánchez Arévalo contó que Raúl Arévalo le preguntó si le permitía dirigir una escena de la película y que le dijo que sí, pero que tenía que ser una escena en la que su personaje, Julián, no apareciera. La escena elegida es en la que José Miguel (Adrián Lastra) y Dani (Marcos Ruiz) hablan sobre enfermedades y Toña (Alicia Rubio) llama a José Miguel desde el jardín es la escena. Cinco años después de aquello, Raúl Arévalo se lanzó a dirigir y debutó con mucho éxito con Tarde para la ira, con Antonio de la Torre y Alicia Rubio (ambos forman parte del reparto de Primos). La película arrasó y logró once nominaciones a los Goya y recibió cuatro cabezones.

Primos también se baila Hablar de juergas con los primos y de las fiestas de pueblo es hablar de música y, en concreto, de canciones que todo el mundo conoce y se atreve a cantar. La banda sonora de la película la hizo Julio de la Rosa, pero además hay merengue y reguetón, y clásicos populares' tan famosos como 'Paquito el chocolatero'. Además, canciones de karaoke como 'Eva María', de fórmula V, y 'La ventanita', de Sergio Vargas, que interpreta el Grupo Derrame. No faltan los temas para bailar pegados como 'As long as you love me', de Backstreet Boys, y 'Quiet Town', de Josh Rouse.