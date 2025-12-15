Victoria y Dámaso protagonizan el momento más apasionado de 'Valle Salvaje'

Dámaso continúa seduciendo a las dos mujeres más poderosas de 'Valle Salvaje'. El otro día compartió un beso robado con Mercedes, aunque ella le rechazó argumentando que aún quiere a su marido, Bernardo, aunque no sabe nada de él. Hoy, ha tocado el turno de la que un día fuese su mujer: Victoria se ha rendido a la pasión y ha bajado sus barreras, compartiendo con él un apasionado beso.

¿Qué significa este acercamiento para la trama de 'Valle Salvaje'? ¿Cómo va a afectar a los juegos de poder que caracterizan el palacio? Y, lo que todos nos estamos preguntando: ¿qué será del matrimonio del duque y la duquesa? ¿Cómo reaccionará José Luis si se entera?

El matrimonio del duque y Victoria, en crisis Un factor parece haber propiciado que Victoria se entregue a Dámaso: el rechazo constante que ha sufrido por parte de su marido, don José Luis. Pese a todas sus maquinaciones y planes perversos, Victoria siempre ha sido, por encima de todo, una mujer enamorada. Por él asesinó a su hermano Evaristo, el padre de Adriana, Pedrito y Bárbara. Para conseguir su amor acabó con la esposa del duque, doña Pilara. Mantuvo a su hijo Gaspar en la oscuridad, le hizo el trabajo sucio al duque de 'Valle Salvaje'... ¿y todo para qué? Parecía que los esfuerzos de Victoria habían dado sus frutos cuando tuvo su boda de ensueño y se dio el "sí, quiero" con don José Luis. Su nuevo estatus se afirmó frente a la mirada de todo 'Valle Salvaje': ella era, por fin, una duquesa. Pero todo ello se ha ido al traste con la vuelta de Dámaso, que tiene en su poder una información muy peligrosa: si las autoridades descubren que él está vivo, el matrimonio del duque y Victoria quedaría invalidado. Aunque ella está dispuesta a seguir luchando por su amor, él parece que ya ha empezado a despedirse...