Pastora Vega y Pablo Carbonell, un matrimonio ejemplar puesto a prueba en 'Género de dudas'

Imagina un matrimonio sólido e impecable. Llevan más de 30 años juntos y siguen tan enamorados como el primer día. Ella es una mujer elegante, inteligente y dinámica; él, un político en plena campaña electoral. Todo parece discurrir con normalidad hasta que una noticia inesperada irrumpe en sus vidas y pone en jaque la estabilidad emocional, ideológica y moral de la pareja.

Género de dudas

Así arranca Género de dudas, una comedia teatral protagonizada por Pastora Vega y Pablo Carbonell, dirigida por Gabriel Olivares y escrita por Jade-Rose Parker. La obra plantea, desde el humor y la ironía, una reflexión profunda sobre la hipocresía social, los prejuicios y la dificultad de aceptar aquello que desafía nuestras propias convicciones.

Pablo Carbonell da vida a un personaje que él mismo define como “machista y misántropo”, un hombre aparentemente seguro de sus ideas, pero incapaz de sostenerlas cuando la realidad le obliga a mirarse en el espejo. Para el actor, la función es “una obra sobre la hipocresía”, especialmente visible cuando los discursos públicos chocan con la vida privada.

Pastora Vega, por su parte, subraya el carácter reflexivo del montaje: “En clave de comedia y ante una situación muy límite, es un canto a la tolerancia”. La actriz destaca que el texto invita al espectador a cuestionarse sus propias reacciones, ya que, cuando lo que rechazamos nos toca de cerca, las certezas pueden tambalearse. “Es una crítica al cinismo de la condición humana”, añade en una entrevista en Atención Obras.

21.36 min Atención Obras - Entrevista a Pastora Vega y Pablo Carbonell

La obra ha cosechado un notable éxito internacional. Estrenada inicialmente en Francia, donde obtuvo una excelente acogida, también ha triunfado en Argentina y ha despertado el interés de numerosos países: los derechos ya han sido vendidos a once países, consolidando a Género de dudas como una comedia contemporánea de alcance global.

Con un texto ágil, diálogos afilados y dos intérpretes de gran peso escénico, Género de dudas demuestra que el teatro puede ser un espacio para la risa, pero también para la reflexión, abordando temas actuales con inteligencia, valentía y una mirada profundamente humana.