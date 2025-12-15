Pastora Vega y Pablo Carbonell, un matrimonio ejemplar puesto a prueba en 'Género de dudas'
- Una revelación inesperada hace tambalear un matrimonio, interpretado por Pastora y Pablo, en Género de dudas
- La comedia está dirigida por Gabriel Olivares y escrita por Jade-Rose Parker
Imagina un matrimonio sólido e impecable. Llevan más de 30 años juntos y siguen tan enamorados como el primer día. Ella es una mujer elegante, inteligente y dinámica; él, un político en plena campaña electoral. Todo parece discurrir con normalidad hasta que una noticia inesperada irrumpe en sus vidas y pone en jaque la estabilidad emocional, ideológica y moral de la pareja.
“Es una obra sobre la hipocresía“
Género de dudas
Así arranca Género de dudas, una comedia teatral protagonizada por Pastora Vega y Pablo Carbonell, dirigida por Gabriel Olivares y escrita por Jade-Rose Parker. La obra plantea, desde el humor y la ironía, una reflexión profunda sobre la hipocresía social, los prejuicios y la dificultad de aceptar aquello que desafía nuestras propias convicciones.
Pablo Carbonell da vida a un personaje que él mismo define como “machista y misántropo”, un hombre aparentemente seguro de sus ideas, pero incapaz de sostenerlas cuando la realidad le obliga a mirarse en el espejo. Para el actor, la función es “una obra sobre la hipocresía”, especialmente visible cuando los discursos públicos chocan con la vida privada.
Pastora Vega, por su parte, subraya el carácter reflexivo del montaje: “En clave de comedia y ante una situación muy límite, es un canto a la tolerancia”. La actriz destaca que el texto invita al espectador a cuestionarse sus propias reacciones, ya que, cuando lo que rechazamos nos toca de cerca, las certezas pueden tambalearse. “Es una crítica al cinismo de la condición humana”, añade en una entrevista en Atención Obras.
La obra ha cosechado un notable éxito internacional. Estrenada inicialmente en Francia, donde obtuvo una excelente acogida, también ha triunfado en Argentina y ha despertado el interés de numerosos países: los derechos ya han sido vendidos a once países, consolidando a Género de dudas como una comedia contemporánea de alcance global.
Con un texto ágil, diálogos afilados y dos intérpretes de gran peso escénico, Género de dudas demuestra que el teatro puede ser un espacio para la risa, pero también para la reflexión, abordando temas actuales con inteligencia, valentía y una mirada profundamente humana.
Sus inicios
Pablo Carbonell (Cádiz, 1962) es un artista polifacético que inició su carrera en los años ochenta junto a Pedro Reyes y se dio a conocer en televisión gracias a La bola de cristal. En 1984 fundó el grupo Los Toreros Muertos, con el que alcanzó una enorme popularidad hasta 1992 gracias a su estilo irreverente y canciones icónicas como Mi agüita amarilla. Tras la etapa musical, consolidó su presencia en la televisión como colaborador habitual de El Gran Wyoming en programas tan influyentes como La noche se mueve, El peor programa de la semana y Caiga quien caiga.
Por su parte, Pastora Vega (Madrid, 1960) es una de las actrices más reconocidas de su generación, con una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión. Alcanzó gran notoriedad en los años ochenta con series como Anillos de oro y Segunda enseñanza, y ha trabajado con destacados directores del cine español, recibiendo entre otros reconocimientos, un Premio Goya a la mejor actriz de reparto. Su carrera se ha caracterizado por la versatilidad interpretativa y un firme compromiso cultural.