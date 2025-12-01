Alejar al oso de los pueblos, el reto de la Fundación Oso Pardo

Hace unas décadas, la situación del oso pardo cantábrico rozaba el colapso con menos de 100 ejemplares en España. Pero, gracias a un trabajo de conservación impulsado por administraciones públicas, entidades científicas y organizaciones como la Fundación Oso Pardo, fue posible frenar ese declive y estabilizar la especie. Hoy, la situación completamente distinta. Basta con hacer una primera búsqueda entre la prensa para encontrar noticias que alertan sobre el preocupante acercamiento de ejemplares a las zonas pobladas. Esta nueva realidad hace imprescindible abordar cómo convivir de manera segura y sostenible con una especie que ha vuelto a ser protagonista del paisaje cantábrico, y eso es, precisamente, lo que pretende el proyecto LIFE Coexistencia entre Humanos y Osos.

El oso pardo, al borde de la desaparición. En los primeros años de la década de 1990, apenas quedaban unos 50 o 60 ejemplares en total en la Cordillera Cantábrica. Además, estaban divididos en dos núcleos, el occidental y el oriental, muy fragmentados, con escaso intercambio genético. ¿Cómo se llegó a esta situación? Principalmente, por la caza furtiva. Pese a que el oso pardo fue declarado especie protegida en el año 1973, la caza de este animal siguió resultando atractiva para algunos. Durante años, el uso de lazos, trampas y venenos provocó la muerte de numerosos ejemplares, afectando especialmente a hembras reproductoras. Ante esta situación, se reforzó la vigilancia en el territorio y se pusieron en marcha dispositivos especializados, como las Patrullas Oso impulsadas por la Fundación Oso Pardo, que contribuyeron a reducir drásticamente la presión furtiva. A estas acciones se sumaron medidas de conservación del hábitat, restaurando bosques y corredores ecológicos que permitieran el movimiento y la reproducción de los ejemplares entre núcleos fragmentados. Tras años de trabajo, la especie se ha recuperado de manera sostenida. Hoy, la estimación más reciente sitúa la población entre 325 y 370 osos en la Cordillera Cantábrica, un éxito de conservación sin precedentes en la fauna ibérica.