‘Vinculados’: una compañía de danza donde la inclusión se baila

“Vinculados no es solo un grupo de baile, es una familia”. Así define Andrés, un joven granadino con autismo en el programa De Seda y Hierro, a la Compañía y Escuela de Danza Vinculados, un proyecto nacido en Granada en 2013 con un objetivo claro: hacer de la danza un arte verdaderamente accesible para todas las personas.

Carmen Vilches, fundadora de la compañía 'Vinculados' y su madre, Conchita, durante la grabación de 'De Seda y Hierro'

Impulsada por la coreógrafa Carmen Vilches junto a bailarinas y psicólogas, Vinculados rompe barreras físicas, sociales y culturales conectando a personas con y sin discapacidad, de distintas edades y características. Aquí, todos los bailarines participan en igualdad de condiciones en los procesos creativos e interpretativos, encontrando en el movimiento un espacio de expresión libre y compartida.

Una metodología centrada en las personas “La danza inclusiva es simplemente danza“ La metodología de Vinculados pone el foco tanto en el individuo como en el grupo. “Cada persona, que es parte del grupo, puede superar algunos retos y, a la vez, disfrutar el proceso, reforzando aquello que quiere y puede hacer”, explica Carmen. Tras vivir 16 años en Londres, donde conoció la danza inclusiva, decidió traer este enfoque a Granada. Para ella, más allá de las etiquetas, lo tiene claro: “La danza inclusiva es simplemente danza”. ““ Ese espíritu se respira también entre los integrantes de la compañía. Conchi, madre de Carmen y bailarina del grupo, destaca que la verdadera igualdad nace de las diferencias: “Aquí nadie incluye a nadie; todos creamos juntos”. Además, Conchi subraya que Vinculados ha dado a mucha gente la oportunidad de bailar que no la habría tenido en otro contexto.