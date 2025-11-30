Portomarín, una parada ineludible del Camino de Santiago

Cada año, casi medio millón de personas de todos los rincones del mundo llegan a Santiago de Compostela completando el Camino de Santiago. De entre la cincuentena de rutas que hay, la más popular es el Camino de Santiago Francés. Y aunque su inicio se encuentra en Roncesvalles, muchos peregrinos arrancan en Sarria, la localidad que marca el recorrido mínimo de 100 kilómetros para recibir la Compostela, la acreditación oficial del Camino.

En dicho recorrido, el más popular por ser el más asequible, hay una serie de poblaciones que son punto de transición habitual entre etapas. La primera de ellas es Portomarín. La localidad está tan marcada por el paso de peregrinos que teniendo unos 500 habitantes censados, cuenta con capacidad para hospedar a más de dos mil. De hecho, gran parte de sus habitantes viven del turismo que genera el Camino.

El Camino de Santiago es el presente y, probablemente, el futuro de Portomarín. Sin embargo, la historia de este pueblo de la provincia de Lugo está marcada por un hecho traumático que sucedió a mediados del siglo pasado. La creación de un embalse obligó a trasladarlo a su localización actual. Lo que queda del antiguo pueblo se encuentra bajo el agua.

Uno de los puentes de Portomarín RTVE

El antiguo Portomarín Uno de los emblemas de Portomarín es su gran puente, que cruza el embalse de Belesar y constituye uno de sus principales accesos. De hecho, es por el que llegan los peregrinos. El pueblo siempre ha estado bañado por las aguas del río Miño, pero antiguamente su nivel era inferior al que tiene hoy en día. En 1963 se inauguró la presa de Belesar, cuyo embalse inundó varias localidades, entre ellas, Portomarín. El antiguo municipio tenía dos barrios, uno a cada lado del río y vivía de la pesca y de la agricultura que generaba su fertilidad. Ya entonces, un puente unía ambos costados. Actualmente, cuando el nivel del embalse baja, todo ello, o lo que queda, se puede ver todavía.