Mundaka y la fiesta de las Madalenas: la leyenda de Izaro y la identidad de un pueblo

Cada verano, cuando amanece el 22 de julio, el puerto de Mundaka se llena de música y embarcaciones que parten hacia la isla de Izaro. Es el día grande del pueblo: la fiesta de las Madalenas. Más que una conmemoración, es un ritual colectivo que resume la identidad de esta localidad vizcaína, donde el mar marca el ritmo de la vida.

El origen de la celebración se remonta a siglos atrás. La historia cuenta que los pueblos de Bermeo, Mundaka y Elantxobe se disputaban la posesión de la isla de Izaro, frente a la costa de Urdaibai. Para resolverlo, acordaron una singular competición: una regata desde el puerto hasta la isla. La embarcación que llegara primero podría clavar su bandera en tierra firme y reclamar la soberanía. Ganó Bermeo, y desde entonces se celebra el hermanamiento entre los tres pueblos, en honor a Santa María Magdalena. Sin embargo, en Mundaka la fiesta se vive con un carácter propio, más íntimo y participativo.