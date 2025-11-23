Mundaka y la fiesta de las Madalenas: la leyenda de Izaro y la identidad de un pueblo
- Mundaka y la fiesta de las Madalenas: la leyenda de Izaro y la identidad de un pueblo
- El capítulo ‘Mundaka’ de Beatus Ille recorre esta celebración marinera que une pasado, comunidad y pertenencia en la costa de Urdaibai.
Cada verano, cuando amanece el 22 de julio, el puerto de Mundaka se llena de música y embarcaciones que parten hacia la isla de Izaro. Es el día grande del pueblo: la fiesta de las Madalenas. Más que una conmemoración, es un ritual colectivo que resume la identidad de esta localidad vizcaína, donde el mar marca el ritmo de la vida.
El origen de la celebración se remonta a siglos atrás. La historia cuenta que los pueblos de Bermeo, Mundaka y Elantxobe se disputaban la posesión de la isla de Izaro, frente a la costa de Urdaibai. Para resolverlo, acordaron una singular competición: una regata desde el puerto hasta la isla. La embarcación que llegara primero podría clavar su bandera en tierra firme y reclamar la soberanía. Ganó Bermeo, y desde entonces se celebra el hermanamiento entre los tres pueblos, en honor a Santa María Magdalena. Sin embargo, en Mundaka la fiesta se vive con un carácter propio, más íntimo y participativo.
Tradición, mar y nuevas generaciones
El capítulo ‘Mundaka’ de Beatus Ille se adentra en la historia viva de esta comunidad a través de varios de sus protagonistas. Zorion Egileor, actor, músico y periodista nacido en Mundaka, recuerda el valor simbólico de la fiesta y su papel como punto de encuentro entre generaciones. Su mirada, marcada por la memoria y la cultura, enlaza pasado y presente en una reflexión sobre la pertenencia.
La juventud tiene también un papel central. Aiala y Laia, remeras del club de remo de Mundaka, representan la energía de una nueva generación de mujeres que se hace hueco en el deporte local. Su compromiso con el remo expresa una continuidad con la tradición.
Craig Sage, fundador de Mundaka Surf Shop, refleja la conexión internacional del pueblo. Llegado desde Australia en los años 80, encontró en Mundaka una ola única y una comunidad donde echar raíces. Su historia muestra cómo el surf se ha integrado en la identidad local sin alterar su esencia.
El investigador Aingeru Astui aporta una lectura histórica y cultural de la fiesta, situándola dentro de la tradición marítima vasca y destacando su valor como patrimonio inmaterial. En paralelo, el doctor Javier Franco, experto en gestión ambiental marina, contextualiza la vida del pueblo dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, subrayando la necesidad de proteger el entorno natural que da sentido a la celebración.
Xabi Gondra y Kerman Ispizua, jóvenes monitores de surf, completan este retrato coral. Viven la fiesta de las Madalenas con orgullo, conscientes de que forma parte de un legado que se transmite cada año.
Beatus Ille retrata Mundaka como un microcosmos donde se cruzan la historia, el mar y la comunidad. La fiesta de las Madalenas se convierte así en un espejo de su identidad: una celebración que no necesita artificios, sostenida por la fuerza colectiva de un pueblo que sigue mirando al mar.