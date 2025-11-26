El viaje salvaje de Josephine Baker

Su extraordinaria aventura vital une continentes, conecta culturas y revoluciona escenarios. Pero Josephine Baker también ha pasado a la historia como integrante de la resistencia francesa ante la ocupación nazi y como activista contra la discriminación racial. Por eso en 2021 se convirtió en la sexta mujer y la primera de piel negra acogida con honores en el Panteón de París. Nacida en Saint Louis (Estados Unidos), vivió una infancia de pobreza y exclusión. El baile, la música y el teatro fueron primero vía de escape y pronto, una profesión.

Josephine Baker con su famosa falda de plátanos.

Tras dos matrimonios fallidos en plena adolescencia –del segundo conservará el apellido–, Josephine busca su camino en Nueva York. Allí despuntará por su energía, la voluptuosidad de sus pasos y una inimitable vis cómica. Contratada para un espectáculo en París, cruza el Atlántico a bordo del paquebote Berengaria en 1925. El público europeo, que acababa de descubrir los ritmos del jazz, se enfrenta a propuestas tan rompedoras como La Revue Nègre. Llevando al extremo el cliché del primitivismo, Baker se hará famosa por su danza salvaje, que despierta tanta admiración como rechazo. Icónica será la diminuta falda de bananas con la que actúa en el cabaret Folies Bergère.

Dentro de sus giras internacionales visitará España en los años treinta: Madrid, Barcelona, Zaragoza y otras ciudades. Intelectuales como Hemingway, Picasso o Cocteau caen rendidos a sus pies; otros la critican sin medias tintas. A estas alturas, Josephine Baker ya es una estrella internacional. Ha triunfado en la danza, el naciente cine sonoro y la canción, con éxitos como "J’ai deux amours".

Fachada del Panteón de París en los días previos a la entrada de Josephine Baker, el 30 de noviembre de 2021. Olivier Djiann

Cuando Francia declara la guerra a Alemania, una recién nacionalizada Josephine Baker viaja al frente para animar a las tropas galas y, tras la derrota, se enrolará en la resistencia. Regresa a España en 1941 para hacer labores de espionaje en un país lleno de oficiales alemanes. Después de la contienda se implica en la lucha contra el racismo, lo que pasará factura a su carrera en Estados Unidos. El compromiso lo traslada también a la vida familiar al adoptar, junto con su marido Joe Bouillon, doce huérfanos de distintas procedencias: la tribu arcoíris. Arruinada, tuvo que trabajar como vedette hasta el último día de su vida para mantener a los suyos.

Jean-Claude Bouillon Baker entrevistado en La Coupole, histórico restaurante parisino frecuentado por su madre adoptiva. Antonio Delgado

El documental "El viaje salvaje de Josephine Baker", con guion de Antonio Delgado y diseño sonoro de Mayca Aguilera, reconstruye la decisiva travesía en transatlántico que la trajo de joven a Europa. También sigue el rastro de sus actividades de espionaje en los archivos de la inteligencia militar francesa, donde se guarda su expediente. Participan en el programa Jean-Claude Bouillon Baker, hijo adoptivo de la artista y autor del libro Lumière noire de nos rêves; Belén Pérez Castillo, profesora de musicología en la Universidad Complutense de Madrid; y Rosalía Cornejo, profesora de Estudios Culturales en la Universidad de Ottawa.

