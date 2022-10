El hijo de Josephine Baker: "Cuando bailaba, mi madre transmitía la alegría de vivir"

Bailarina, empresaria, actriz, espía contra los nazis, luchadora por la igualdad de la mujer y los afroamericanos, icono de los años 20, defensora de los derechos de los animales, bisexual, casada en seis ocasiones, madre de 12 hijos adoptados… la de Josephine Baker es una de las vidas más fascinantes del Siglo XX y ahora podemos recorrerla en la estupenda novela gráfica Josephine Baker (Reservoir Books), de los franceses José-Louis Bocquet y Catel Muller.

Un cómic para el que han contado con el asesoramiento de uno de sus hijos, Jean-Claude Bouillon-Baker, que ha presentado el libro en Madrid. “Más que recuerdos concretos -nos comenta-, lo que tengo de esta mujer tan activa es una imagen global. No puedo separar su papel en la lucha a favor de los derechos civiles de su papel como artista o madre. Pero, sobre todo, lo que quiero destacar de Josephine es ese gran amor que ella sentía, no solo por los niños o los animales, sino por todos los seres vivos. Siempre lucho por la dignidad de todo ser vivo”.

En cuanto por qué eligieron a José-Louis Bocquet y Catel Muller para realizar esta estupenda y completa biografía (de más de 500 páginas), Jean-Claude asegura: “La idea surgió de mí y pensamos en ellos porque habían realizado otros fantásticos libros sobre mujeres relevantes maltratadas por la historia, como Kiki de Montparnasse, Alice Guy u Olympe de Gauges. Y el resultado es una obra larga y rica. Se documentaron de una forma exhaustiva e incluso me descubrieron cosas de mi madre que desconocía”.

Gurante muchos años fue persona 'non grata', en Estados Unidos, por su lucha por los derechos de los afroamericanos. “En 1954 actuó en Miami –nos cuenta su hijo-, y exigió que los afroamericanos pudieran ver el espectáculo sentados junto a los blancos . Y cuando era joven y los negros no podían entrar a verla, salía del teatro y bailaba con ellos en la calle. Esas anécdotas si son reales y documentadas. Por eso en Miami celebran el ‘Día de Josephine Baker’, en noviembre”.

“Otra anécdota que aparece en el libro –continúa-, es que, cuando mi abuela estaba en su lecho de muerte, en 1959, yo recordaba que mi madre nos llevó a todos los niños a que le diéramos un beso en la frente. Pero luego descubrí que no pudo ser ella porque en esas fechas estaba actuando en Turquía”.

‘La Tribu Arco Iris’, que vivía en un castillo

Como no podía tener hijos, Josephine Baker decidió adoptarlos, nada menos que 12. Además, eran de distintas razas, nacionalidades y credos. Un grupo al que apodó la ‘Tribu Arco Iris’ y con el que vivía en el Castillo de Milandes, construido en 1489. ”Enseguida nos dimos cuenta de que no éramos como todo el mundo –asegura Jean Claude-. Que todos éramos muy diferentes y que la nuestra no era una madre normal”.

“Por ejemplo –añade-, la acompañamos en muchos viajes por el mundo y pudimos conocer al Papa Pablo VI en Roma, a Fidel Castro en Cuba o al mariscal Tito en Yugoslavia. Gracias a su capacidad de mostrar esa fraternidad con el mundo entero, la recibían en todos esos países y le abrían casi todas las puertas”.

Aunque no todas, como puntualiza Jean Claude: “Por aquel entonces –continúa-, ella estaba en lucha contra los Estados Unidos, porque la habían declarado persona non grata. Ella siempre nos decía que un día nos devolvería a nuestros países de origen. Y a partir de ese momento nos dimos cuenta de que era una madre diferente al resto de las madres”.

“Mi madre fue muy feliz en el Castillo de Milandes -asegura-. Lo alquilo en 1939 y pudo comprarlo después de la II Guerra Mundial. Allí se casó, en la capilla, y construyó una especie de santuario para toda la familia”.

Pero a finales de los 60, acosada por las deudas, y a pesar de una campaña a favor de Brigitte Bardot, a Josephine y a sus hijos los echaron del castillo. ”A mi madre la robaron y la quitaron mucho dinero, porque era una gran artista pero muy mala gestora. El propio Charles de Gaulle, que la había condecorado por su lucha en la resistencia francesa, intentó ayudarla, pero ella dijo que: ”Francia no tiene que pagar por mis tonterías”.