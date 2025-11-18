Horario y dónde ver hoy el segundo programa de 'Hasta el fin del mundo': Estas serán las rutas de la etapa 2

¿Imaginas poner rumbo hacia Ushuaia sin saber cómo ni cuándo llegarás a tu destino? Con un presupuesto limitado, las seis parejas de Hasta el fin del mundo intentarán llegar en primer lugar hacia cada uno de los puntos de encuentro del programa. Paula Vázquez será la encargada de esperarlos en cada ciudad y de otorgar a cada ganador el privilegio de elegir la mejor ruta de la siguiente etapa. ¿Quién se alzará con la victoria en el próximo trayecto?

00.19 min Hasta el fin del mundo: el miércoles, en La 1 y RTVE Play

¿Cuál será la próxima ruta? Las parejas formadas por Aldo Comas y José Lamuño, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, NIA y J Kbello, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, Jedet y Andrea Compton, Yolanda Ramos y Ainoa Olivares atravesarán Colombia en su camino hacia Ecuador. La riqueza del país y la calidez de sus gentes emocionará a los participantes. Sin embargo, la competición aumenta y la aventura comenzará a remover por dentro a los viajeros. Alcanzar la tercera frontera implicará viajes eternos en autobús y el cansancio se va acumulando. Especialmente en Nía y JKbello, que afrontarán la ruta más larga y vivirán momentos difíciles. Eso sí, bailar salsa en Cali, o reencontrarse con amigos en Quito, ayudará a más de uno a seguir adelante. Rocío Carrasco recordará sus Navidades en Medellín y Aldo Comas se reencontrará con sus orígenes ecuatorianos. Yolanda Ramos, por su parte, vivirá su cumpleaños más especial y espiritual en un santuario de altura. Mientras Cristina Cifuentes aprenderá el proceso del famoso café de Colombia, Alba Carrillo buscará su historia de amor en el eje cafetero. ¿Se repetirá la victoria de Jedet y Andrea Compton? ¿O tendremos nueva pareja ganadora? Alba Carrillo, sobre su paso por 'Hasta el fin del mundo': "He llorado mucho, tenemos mucha suerte"