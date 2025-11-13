De limpiar excrementos a servir en cocinas: Así son los trabajos de la primera etapa de 'Hasta el fin del mundo'
- Ayudantes de cocina o cantar a dúo para los turistas: los concursantes aprovechan todas sus opciones para mantener su presupuesto
- No te pierdas detalle de las aventuras de todas las parejas de Hasta el fin del mundo
Las seis parejas de Hasta el fin del mundo cuentan con un presupuesto limitado: 1.300 euros para una aventura de 15.000 kilómetros. Saben que tienen que preservar su economía y por eso no desperdician ninguna oportunidad que se les presenta para contar con un dinero extra. Vamos, que se ponen a trabajar. Nia y J Kbello dan buena cuenta de ello en este primer episodio y nos demostraron que no se les caen los anillos. Encontraron trabajo transportando y vaciando bidones en los que se almacenan los excrementos de los caballos que pasean por una playa paradisiaca de Costa Rica.
Al abrirlos se encontraron una sorpresa poco agradable, pero los concursantes no se achantaron y realizaron la faena que se les encargó: "Estábamos teniendo demasiada suerte y nos ha pegado en la cabeza", confesaba Nia. Sin embargo, gracias a esto, los intérpretes lograron 10.000 colones, así que cumplieron su objetivo: no gastar parte del presupuesto asignado para su viaje.
Ayudantes de cocina al ritmo de Rocío Jurado
Por su parte, el equipo que forman Anabel Dueñas y Rocío Carrasco estuvo sacando rédito a su simpatía y desparpajo: lograron descuentos en los viajes gracias a su regateo. Además, nuestro dúo trabajó en el restaurante de Doria, una mujer que asegura que admiraba a Rocío Jurado, incluso se atreve a entonar algo del "Como yo te amo". Sin embargo, Doria no reconoce a Rocío Carrasco y la concursante desveló que le parecía "maravilloso poder disfrutar del anonimato", así que no le confesó que en la cocina de su restaurante le está ayudando la hija de la "la más grande".
"De aquí va a nacer un dúo"
Aldo Comas y José Lamuño tampoco se quedaron atrás. Cuando cogieron un barco para iniciar su recorrido hacia la frontera con Panamá, vieron una oportunidad de oro: cantar para los turistas que los acompañan. "De aquí va a nacer un dúo", aseguraban.
Para la sorpresa de los propios concursantes, el personal que viaja en el barco respondió y colaboró con algo de dinero. Llegan a recaudar hasta 10.000 colones, un dinero extra que les va a permitir continuar con su viaje sin necesidad de acudir al presupuesto que les otorga el programa.
