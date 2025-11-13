De limpiar excrementos a servir en cocinas: Así son los trabajos de la primera etapa de 'Hasta el fin del mundo'

Las seis parejas de Hasta el fin del mundo cuentan con un presupuesto limitado: 1.300 euros para una aventura de 15.000 kilómetros. Saben que tienen que preservar su economía y por eso no desperdician ninguna oportunidad que se les presenta para contar con un dinero extra. Vamos, que se ponen a trabajar. Nia y J Kbello dan buena cuenta de ello en este primer episodio y nos demostraron que no se les caen los anillos. Encontraron trabajo transportando y vaciando bidones en los que se almacenan los excrementos de los caballos que pasean por una playa paradisiaca de Costa Rica.

Al abrirlos se encontraron una sorpresa poco agradable, pero los concursantes no se achantaron y realizaron la faena que se les encargó: "Estábamos teniendo demasiada suerte y nos ha pegado en la cabeza", confesaba Nia. Sin embargo, gracias a esto, los intérpretes lograron 10.000 colones, así que cumplieron su objetivo: no gastar parte del presupuesto asignado para su viaje.

Ayudantes de cocina al ritmo de Rocío Jurado Por su parte, el equipo que forman Anabel Dueñas y Rocío Carrasco estuvo sacando rédito a su simpatía y desparpajo: lograron descuentos en los viajes gracias a su regateo. Además, nuestro dúo trabajó en el restaurante de Doria, una mujer que asegura que admiraba a Rocío Jurado, incluso se atreve a entonar algo del "Como yo te amo". Sin embargo, Doria no reconoce a Rocío Carrasco y la concursante desveló que le parecía "maravilloso poder disfrutar del anonimato", así que no le confesó que en la cocina de su restaurante le está ayudando la hija de la "la más grande". El 12 de noviembre comienza 'Hasta el fin del mundo'