El extravagante capricho de Aldo Comas que retrasó su llegada al check point de 'Hasta el fin del mundo'
- Junto a José Lamuño, los concursantes se han retrasado por una curiosa razón: ¡el hobby de Aldo!
En Hasta el fin del mundo lo importante es el viaje… pero también la posición en la que se llega al acabar la carrera. Cada minuto es oro para los participantes en esta aventura, por eso cualquier desvío en el recorrido puede marcar una diferencia enorme en su futuro en el programa. En el caso de Aldo Comas y José Lamuño, ha sido un capricho del empresario lo que les ha retrasado a la hora de llegar al punto de encuentro.
Además de artista multidisciplinar y empresario, Aldo Comas es instructor de paracaidismo, por lo que saltar en paracaídas parecía en cierta forma inevitable. No lo ha querido dejar para más adelante, no, sino que se ha lanzado en la primerísima etapa, para resignación de José Lamuño. "Creo que de las cosas que más miedo me dan de esta aventura está mi propio compañero", ha confesado en plena aventura el actor.
La "misión" de Aldo Comas
Hasta Ciudad de Panamá tenían que ir y, para incluir el salto en paracaídas y cumplirlo a tiempo, Aldo Comas ha propuesto dejar de lado los autobuses y tirar en su lugar de taxi, una opción menos asequible. "No quiero ser dramático, pero es una barbaridad", objetaba Lamuño viendo la distancia. Aldo Comas, sin embargo, se mostraba positivo: "Con la capacidad de negociar que tienes, le vas a sacar el viaje a mitad de precio al taxi, ya verás".
Todo sea por hacer realidad su sueño. "Sabía que en una de las rutas había este centro de paracaidismo. Llevo cuatro o cinco días viajando con la misión de llegar aquí", reconocía. En Quepos, a 716 km del punto de encuentro, pararon finalmente para que Aldo Comas pudiese darse el capricho, mientras que José Lamuño se quedaba en tierra.
"El paracaidismo para mí es el octavo arte. Es una de las formas de expresarse más puras que existen en el planeta. Es un arte que mezcla la danza, la música… Es el sueño más grande de los seres humanos, cuando sueñas que vuelas. Es exactamente eso, pero en la realidad", ha reflexionado Aldo Comas.
Para él es importantísimo: "El paracaidismo me ha enseñado a entender la vida, me ha enseñado a entender la muerte también. Me ha dado la libertad más grande que te puedas imaginar, sobre todo porque cuando vuelas pasas a una dimensión nueva del ser humano. Es como nadar en un mar de gas. El paracaidismo me ha dado la vida, básicamente". Tal es su pasión que estuvo presente hasta en su boda con la actriz Macarena Gómez, que llegaron al lugar de la celebración en paracaídas.
La reacción de José Lamuño ante el retraso en la aventura
La parada los ha llevado a perder "bastante tiempo", como reconocía José Lamuño, que aceptaba el deseo de su amigo sin poner muchos problemas: "Cuando se le mete una idea entre ceja y ceja, ya no existe nada más". Sabe cómo es y no le molesta. "Llegará un momento que pueda enfadarme en el momento en el que me pase a mí y él no sea tan comprensivo conmigo", indicaba.
Finalmente llegaron en cuarto lugar, a poco más de dos horas de separación con Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, que llegaban en tercera posición. ¿Qué implicará esto para Aldo Comas y José Lamuño? Lo descubriremos en la próxima entrega de Hasta el fin del mundo, el emocionante programa de aventuras que puedes ver en La 1 y RTVE Play.
