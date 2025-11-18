Alba Carrillo, sobre su paso por 'Hasta el fin del mundo': "He llorado mucho, tenemos mucha suerte"

¡Más de 16000 kilómetros! Esa es la distancia que han tenido que recorren los participantes de Hasta el fin del mundo. Desde Costa Rica hasta Argentina, un total de ocho países en los que los concursantes han vivido miles de aventuras: "Nos subimos en un coche en el que me quedé dormida y el señor le dijo a Andrea: "Señorita, échele el pestillo a su amiga, porque puede abrirse la puerta y caerse a la carretera"", relataba Jedet en Mañaneros 360.

Una experiencia que les ha cambiado por completo, tal y como ha confesado Alba Carrillo en Mañaneros 360: "He llorado mucho. He visto a muchos niños que no tenían comida. Muchas cosas y muchas situaciones complicadas. Te das cuenta de la suerte que tenemos, que a veces se nos olvida. Vivimos en un micromundo".

El test de Mañaneros 360 Además de todas las anécdotas, también les ha dado tiempo descubrir la cultura de los países que han recorrido… ¿O no? Para comprobarlo, Alba Carrillo, concursante del equipo naranja y pareja de Cristina Cifuentes, se ha sometido al concurso de Mañaneros 360, 'cosas que aprendí en el fin del mundo'. ¿Aprobará? El test ha comenzado con una pregunta de supervivencia: ¿Cuánto aguanta el ser humano sin comer? "yo casi siete días", ha respondido entre risas. El problema médico de Cristina Cifuentes que dificulta su reto en 'Hasta el fin del mundo' Y aunque uno de los grandes placeres de viajar es disfrutar de las propuestas gastronómicas que ofrecen en estos países, la colaboradora ha asegurado que solo ha comido alimentos de máquinas expendedoras… Una pena, porque no ha podido degustar gallo pinto (Costa Rica), ceviche (Perú), hornado (Ecuador), salteña, pastel de choclo (chile) o sancocho, plato típico de Panamá. Pero, ¿sabrá qué es este último plato? "No te sé decir", ha contestado. La respuesta correcta es: sopa elaborada con carnes, tubérculos, verduras

Dinero limitado para toda la experiencia Al comenzar la travesía, en Costa Rica, a las parejas se les dio una pequeña cantidad de dinero para sus gastos: 1.300 euros, el equivalente al importe del billete de avión desde Costa Rica a Ushuaia. En este primer país la moneda es el colón, ¿y qué podrían comprar con un euro en Costa Rica? ¿Cuántos colones hacen un euro? "No me acuerdo, es que he tenido que cambiar tantas veces. Además, yo no llevaba el dinero, yo lo gastaba". La respuesta correcta es: 580,76 Colones. Tensión entre Cristina Cifuentes y Alba Carrillo en 'Hasta el fin del Mundo': "Es muy autoritaria y absorbente"