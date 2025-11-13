Hasta el fin del mundo | Andrea Compton y Jedet, ganadoras de la primera etapa: Así fue su duro camino hasta el check point

La aventura de Hasta el fin del mundo arrancó desbordando emoción, tensión y giros inesperados en su paso por Panamá. Un fallo informático en plena frontera detuvo el avance de Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, generando un bloqueo digital que puso a prueba su paciencia y fortaleza. Mientras tanto, la tensión también se apoderó de otras parejas: Aldo Comas y José Lamuño protagonizaron un fuerte desencuentro sobre la prioridad de la ruta y Yolanda Ramos junto a su sobrina Ainoa Olivares vivieron un incómodo malentendido con tintes familiares durante una parada en el camino. La búsqueda de alojamiento en Colombia dejó un momento de euforia para Rocío Carrasco y Anabel Dueñas al encontrar un precio negociado y una cifra que interpretaron como una señal. Por su parte, la visita de Nia y J Kbello a Isla Piscina resultó en una emotiva confesión del cantante al recordar a su hijo.

En medio del caos y las emociones cruzadas, Andrea Compton y Jedet lograron imponerse y conquistar la primera etapa del recorrido, demostrando una gran compenetración y resiliencia frente a los desafíos del trayecto. El primer programa dejó además momentos entrañables, como el reencuentro de José Lamuño con su pasado deportivo en una playa panameña o la inesperada incursión de Yolanda y Ainoa en el mundo de la hostelería para ganar dinero. Una entrega llena de anécdotas, risas y tensión que confirma que cada miércoles, a las 22:00 en La 1 y RTVE Play, Hasta el fin del mundo sigue llevando al límite a sus protagonistas.

Bloqueo digital en la frontera con Panamá: Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, al límite Un fallo informático imprevisto suspendió el progreso del equipo compuesto por Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, generando momentos de alta tensión en la frontera panameña. El problema sucedió durante el intento de pagar el impuesto fronterizo, pues un error del sistema frustró el cumplimiento de la transacción. Como consecuencia, esto causó un considerable retraso en la carrera. La desesperación invadió a Cristina Cifuentes, al ser obstaculizada a escasos metros de la frontera con Panamá, experimentando impotencia frente a la imposibilidad de avanzar. Las competidoras necesitaron una significativa paciencia y entereza para esperar a que se solucionara el fallo informático y retomar exitosamente su recorrido. 02.00 min Hasta el fin del mundo - Alba Carrillo y Cristina Cifuentes no pueden cruzar la frontera por un fallo informático

Desencuentro entre Aldo Comas y José Lamuño por la prioridad de la ruta La estrategia de ruta provocó una discusión entre Aldo Comas y José Lamuño, provocando uno de los momentos más tensos en la dinámica de la pareja. El enfrentamiento se centró en la administración de las prioridades: Aldo quería ver el mar como meta crucial e inminente, mientras que José creía que era más importante encontrar un lugar donde pasar la noche. Estas diferencias aumentaron la tensión entre ambos, haciendo que Aldo pidiera a su compañero moderar su comportamiento. Después del desencuentro, José Lamuño eligió alejarse temporalmente de su compañero, comentando su papel de "policía malo" dentro de la aventura y demostrando el desgaste emocional y psicológico que supone. 01.38 min Hasta el fin del mundo - Desencuentro entre Aldo Comas y José Lamuño por la prioridad de la ruta

Comentarios cruzados y malentendidos en la pareja de Yolanda y Ainoa Yolanda Ramos y su sobrina, Ainoa Olivares, fueron las protagonistas de un tenso choque provocado por un flirteo casual y un leve malentendido. Ainoa interactuó con un joven de la zona, preguntando dónde podían ir de fiesta y preguntándole si él iría con ellas. Mientras, Yolanda intentaba que ese acercamiento no fuera tan evidente. La molestia se generó cuando Ainoa propuso al chico que le comentara a Yolanda lo "guapa" que lucía, situación que su tía entendió como una señal de condescendencia o lástima. Ainoa, afirmaba que su finalidad era simplemente reconfortar a su tía, mostrando la sensibilidad y los entresijos de la dinámica familiar durante el viaje. 03.20 min Hasta el fin del mundo - Yolanda Ramos y Ainoa Olivares discuten por un ligue

José Lamuño: un retorno a sus raíces atléticas en una playa panameña El actor José Lamuño, protagonizó una experiencia inolvidable, se unió a un partido de voleibol en la playa con los lugareños de una isla en la Comarca Guna Yala, Panamá. Este pequeño encuentro resultó ser algo más que un simple juego, fue un paréntesis necesario para el participante; reconociendo la emoción de volver a juagar después de una larga inactividad, debida a una seria lesión. José compartió con uno de los lugareños, las complicaciones de una lesión en el tendón de Aquiles al practicar el deporte que alguna vez fue fundamental en su trayectoria profesional, llegando a la Selección Española de Voleibol hasta los diecinueve años. Esta emotiva conexión con el deporte nos enseña la resiliencia del actor, un mensaje inspirador en medio de la intensidad del viaje. 03.21 min Hasta el fin del mundo - José Lamuño juega al balonmano tras recuperarse de una grave lesión

Isla Piscina y la nostalgia de J Kbello al recordar a su hijo El tiempo que pasaron Nia y J Kbello en Isla Piscina, Panamá, se transformó en un momento conmovedor y muy personal para los cantantes. Al juntarse con la pequeña familia del lugar, J Kbello sintió la emoción al acordarse de su hijo Mateo, que es para él la persona más importante de su vida y el porqué compite en el programa. Ese encuentro lleno de emociones, con la vida en el archipiélago Guna Yala no solo reafirmó el lazo con su hijo, sino que además hizo más fuerte la conexión con su compañera de viaje Nia, en esa experiencia tan exigente. 03.39 min Hasta el fin del mundo - La emoción de J Kbello al recordar a su hijo Rocío Carrasco y Anabel Dueñas: el número de la suerte de su habitación de hotel La llegada de Rocío Carrasco y Anabel Dueñas a la ciudad colonial de Santa Fe de Antioquia, Colombia, abrió la puerta a una búsqueda de hospedaje muy limitada por su pequeño presupuesto. Después de regatear con la recepcionista de un hostal, lograron un precio de $20, unos 18,60€ por noche para las dos. Este logro económico disparó la euforia, más aún cuando les asignaron la habitación 111. Ese número lo interpretaron como una señal del destino por ser el "número de la suerte" de la madre de Rocío Carrasco, Rocío Jurado.

Prueba de fuego en la hostelería para Yolanda Ramos y Ainoa Olivares Para conseguir dinero, Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares se vieron forzadas a una inusual aventura en un bar de la isla Nungudub que puso a prueba sus habilidades en la hostelería. Después de negociar con el encargado del lugar, ambas se encontraron realizando tareas de limpieza de mesas, así como preparación de bebidas y atención de clientes. El rendimiento de las concursantes estuvo marcado por la inexperiencia y el humor. Yolanda Ramos llegó a quitarse la camiseta en un momento de euforia en la playa, no entendiendo como ponérsela después; una anécdota que redujo la aparentemente inexistente tensión del desafío. A pesar del servicio, un tanto caótico, el equipo cumplió con la meta de obtener ingresos. 03.10 min Hasta el fin del mundo - Yolanda y Ainoa trabajan de camareras en un bar de playa