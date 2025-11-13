El otro viaje de ‘Hasta el fin del mundo’: Paula Vázquez descubre la esencia de los escenarios más espectaculares del programa

Mientras las parejas compiten al límite en Hasta el fin del mundo, Paula Vázquez se embarca en una aventura paralela que invita a detenerse y mirar más allá de la meta. Desde los puntos de salida de cada etapa, la presentadora recorre los escenarios que dan vida al programa: lugares emblemáticos, mágicos y llenos de historia. En cada parada, Paula se adentra en la esencia de esos destinos para descubrir lo que los concursantes no pueden ver: sus tradiciones, su cultura y las personas que los habitan.

En este capítulo la parada es Medellín, la vibrante capital de Colombia, un país lleno de música, color y alegría. En sus comunas y barrios, los habitantes comparten con Paula sus formas de vida, sus costumbres y emocionantes historias.

Comuna 13: una historia de transformación La primera parada de Paula Vázquez es la famosísima Comuna 13, un enorme barrio de Medellín que en los años 80 y 90 estuvo marcado por la violencia de narcos y guerrillas. Sin embargo, tras un proceso de transformación social ejemplar, hoy la Comuna 13 acoge a miles de turistas cada día. Sus calles rebosan arte urbano, música y vida. Los vecinos invitan a Paula a jugar en las canchas de baloncesto y a conocer el nuevo espíritu de un lugar que simboliza la resiliencia de toda una ciudad. En su recorrido, Paula conoce a Marta, apodada La Patrona, con quien visita el Museo de la Trova paisa y prueba las mejores arepas de queso y maíz, preparadas por el vecino Steven Ochoa.

Las 'silletas' de Santa Elena La siguiente parada es Santa Elena, la ciudad donde, como dicen sus habitantes, se vive en una “eterna primavera”. Allí, Paula Vázquez se carga a la espalda una tradicional silleta, un cajón de madera en el que se colocan cientos de flores. Hace más de un siglo, los campesinos las utilizaban para transportar flores y venderlas en las ciudades. Hoy, esta tradición floral sigue viva y representa el espíritu creativo y alegre de Colombia.

Comuna 3: las constelaciones de Manrique Calles laberínticas llenas de grafitis y retratos artísticos decoran la Comuna 3, donde nace el proyecto Constelaciones, el mural más grande de Medellín. Esta iniciativa ha convertido el barrio de Manrique en un referente turístico y cultural. Paula recorre sus coloridas calles junto a los artistas que lo hicieron posible, descubriendo cómo el arte puede transformar comunidades enteras.

Barrio Provenza: el restaurante de la bichota A ritmo de Karol G, Paula visita el restaurante Carolina en el popular barrio Provenza de Medellín. Con meses de lista de espera, este local combina gastronomía, música y diseño en tres espacios únicos: restaurante, rooftop con vistas al mar y una espectacular discoteca. El chef Emilio cuenta a Paula Vázquez que Karol G ha participado activamente en cada detalle del proyecto: "Ha estado presente en todos los procesos. Es una gran trabajadora, amable y auténtica", asegura. Orgulloso, añade que la artista "es una gran representante de Colombia en todo el mundo".