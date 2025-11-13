Yolanda Ramos y el "molesto" gesto de su sobrina en 'Hasta el fin del mundo': "No me ha hecho gracia"

Además de ser una actriz 360º, Yolanda Ramos es un auténtico animal televisivo. Lo mismo te cocina y te hace un pastel, como que te juzga en un talent show musical. Le da igual lo que le echen, como se suele decir, porque coge cualquier reto, lo hace suyo y siempre lo lleva a su terreno: el humor. La hemos visto con el delantal en MasterChef Celebrity, regalándonos aquella escena icónica en las galerías junto a Tamara Falcó y Boris Izaguirre. Después, se pasó por la carpa de Bake Off: Famosos al horno, donde demostró su capacidad de superación y su alegría, dejando momentos más que memorables. Más adelante, formó parte del jurado de Baila como puedas, junto a Beatriz Luengo, Norma Duval y Rafa Méndez. Por último y más recientemente, la catalana se divirtió con su sección en el Late Xou con Marc Giró y también visitó a David Broncano en La Revuelta.

Ahora, Yolanda tiene por delante un desafío que promete marcar una nueva etapa en su carrera, demostrando que nunca deja de reinventarse. La actriz es una de las participantes de Hasta el fin del mundo. En el programa presentado por Paula Vázquez, forma dupla con su sobrina Ainoa Olivares Ramos. Ella es una joven divertida y con mucha personalidad, muy activa en redes sociales y que sueña con ser actriz, como su tía. Una chica creativa y extrovertida, con muchas ganas de comerse el mundo. Seguramente, ambas dejarán más de un momento para el recuerdo, combinando con humor y esa chispa tan característica de Yolanda.

Yolanda Ramos se enfada con su sobrina Más tarde, Ainoa y Yolanda llegaron al hospedaje donde pasarían la noche. Mientras estaban en la recepción, Ainoa se dio cuenta de que había un chico que llamaba su atención: "Qué guapo es". Su tía, con un tono irónico, le respondió: "Bueno... guapo, guapo". Sin embargo, a Ainoa no le importó la opinión de su tía y afirmó con seguridad que a ella le gustaba. El chico se acercó al mostrador y Ainoa no dudó en hablarle, preguntándole si sabía dónde podían tomar algo. Él le contestó que esa noche había fiestas. Ainoa sonrió y le comentó que quizá se verían luego. "Le ha gustado el de la recepción, el de la estación, el del hotel. Es de ojo alegre", explica Yolanda. Más tarde, las dos familiares se dirigieron al lugar indicado por Lorenzo, el joven. Allí se tomaron un chupito con él, aunque Ramos decidió hacerlo por separado para dejar a los jóvenes solos. Antes de marcharse, a Ainoa se le ocurrió algo y se acercó a susurrarle al oído a Lorenzo: "Dile a mi tía que está muy guapa, díselo". Menudo momento. Yolanda Ramos y Ainoa Olivares llegan al check point de la primera etapa "Dile 'guapa', pero... ¿De qué vas? Te estás pasando", le reprochó Yolanda a su sobrina. A su tía no le hizo ninguna gracia la situación y llegó a calificar a su sobrina como "mala persona". Ainoa, por su parte, había pensado que sería un buen gesto hacia ella: "Yo quiero que mi tía se vea guapa todo el rato, porque es guapa, es bella, es hermosa. Yo pensaba que funcionaría para intentar animarla. No lo veo un crimen". Al día siguiente, la mujer de la recepción tuvo un sinfín de elogios para Ainoa, diciéndole que "el sol hoy iluminaba ahí por ella". Yolanda, a su lado, se quedó perpleja. "Yo la traigo porque es sangre de mi sangre. Soy invisible, la mujer a partir de los 50 es invisible y esto es una mierda, vamos". A lo que la actriz añade: "Vamos a ser sinceros a mi público, un poco de envidia sí que da". 03.20 min Hasta el fin del mundo - Yolanda Ramos y Ainoa Olivares discuten por un ligue