El problema médico de Cristina Cifuentes que dificulta su reto en 'Hasta el fin del mundo'

Si la conexión entre Cristina Cifuentes e Inés Hernand no pasó desapercibida en MasterChef, esta nueva tampoco. Ahora, la expresidenta de la Comunidad de Madrid participa en Hasta el fin del mundo junto a alguien que no esperas: Alba Carrillo. Por separado, a la modelo, presentadora y colaboradora de televisión la hemos visto también en formatos como Bake off: famosos al horno y en diversos magacines de esta casa. Por su parte, Cifuentes, también se colgó el delantal en la edición celebrity de MasterChef, quedándose a las puertas de la semifinal. Este tándem televisivo seguro que dejará más que algún que otro momento para el recuerdo en el programa presentado por Paula Vázquez. Ahora, su aventura es este gran desafío por toda América Latina durante más de dos meses. A pesar de las adversidades, en este primer episodio, las dos amigas televisivas han dejado algún que otro bonito momento.

Alba Carrillo llevará la mochila por los dos

El 20 de agosto de 2013 saltaban las alarmas cuando la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, sufrió un accidente de moto que le causó un traumatismo torácico grave. La expolítica chocó contra la puerta de un vehículo que se cruzó en su trayectoria. En sus primeros exteriores de MasterChef, Cifuentes le relató a uno de sus compañeros, el humorista Juan Luis Cano, este accidente que casi le cuesta la vida y todo lo que vino después. Cristina se abrió y quiso repasar lo que supuso para ella el terrible suceso: "Tuve un accidente de moto muy grave de moto. Estuve a punto de morir 3 veces y la verdad que eso me cambió la vida. He aprendido que cosas importantes hay muy pocas: la salud, la familia y la gente a la que quieres". Una vez recuperada y a pesar de las secuelas, Cifuentes reconoció que todo lo malo por lo que tuvo que pasar, lo ha transformado en algo inspirador: "Yo nunca pensé que iba a llegar el día que dijera que ese accidente terrible iba a ser algo bueno. Para mí la vida es un regalo, cada día".

Doce años más tarde y antes de empezar su andadura en Hasta el fin del mundo, Cristina también ha hecho una pequeña reflexión: "Yo tuve justamente hoy hace 12 años un accidente muy grave de tráfico de moto. Me partí la espalda, tuve muchas lesiones". Por ello, la madrileña ha contado que su compañera Alba Carrillo ha tenido un gran gesto con ella: "Alba, mi compañera, ha decidido que en la mochila suya, en vez de poder meter todas las cosas que ella podría haber metido, la mitad van cosas suyas y la otra mitad van cosas mías. Entonces hemos reducido muchísimo, pero ella lo va a llevar todo el rato". Entre bambalinas, las dos han apuntado que no cabe ni un alfiler en esa mochila. Entre risas, la modelo se ha comparado con San Simón de Cirene que cargaba con la cruz de Jesucristo a cuestas. "No os preocupéis, a nosotras nos da igual, vamos a llegar igual. A nosotras nos da igual lo que nos pongáis que lo vamos a saltar".