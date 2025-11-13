Tensión entre Cristina Cifuentes y Alba Carrillo en 'Hasta el fin del Mundo': "Es muy autoritaria y absorbente"
- Las concursantes se plantean dormir en un parque, mientras el médico atiende a Alba Carrillo
- No te pierdas ningún detalle de las aventuras de los seis equipos de Hasta el fin del Mundo
La segunda etapa hacia Colombia ha sido muy dura para el equipo naranja que conforman Cristina Cifuentes y Alba Carrillo. En la primera etapa de Hasta el fin del Mundo llegaron las últimas al punto de encuentro y ahora están pagando las consecuencias pasando la noche en un auténtico cuchitril. Tanto es así que las dos concursantes durmieron poco y mal, de hecho, prefirieron meterse en el saco de dormir al ver el estado de las sábanas.
Tras una comida poco apetitosa, tocaba buscar habitación para pasar una nueva noche. Y después de pedir presupuesto en varios alojamientos, ambas comprobaban como todos se les iban de precio: deben gastar 50 dólares al día entre las dos, y la habitación doble ya les cuesta eso.
La desesperación de las dos concursantes hizo que se planteasen dormir en un parque mientras la tensión entre ellas iba en aumento: Alba necesitó que la viera un médico por lo que pareció ser una bajada de tensión. "Tengo como la tensión baja y ganas de vomitar", le mencionaba a su compañera. El cansancio, la falta de comida y el estrés por no tener dinero les terminó pasando factura: "Si tú no te encuentras bien, yo tampoco me veo con la fuerza moral para estarte arrastrando de un lado para otro buscando un hotel", indicaba la expolítica.
"Te he dicho que bebieras y no has querido"
Una vez que el médico atendió a Alba, su compañera de equipo le recriminó que no se hubiera hidratado lo suficiente durante el día: "Te he dicho varias veces que bebieras aguas y no has querido". Pero como se suele decir, "Dios aprieta, pero no ahoga", y cuando ya estaban prácticamente decididas en dormir en un parque, una mujer de un alojamiento les ofrece una habitación para las dos, a mitad de precio, por 20 dólares.
“Es muy autoritaria, muy absorbente y lo estoy llevando mal“
Alba Carrillo confesó estar al límite con su compañera, que es la que va marcando el paso de la travesía para la pareja. "Me siento muy asediada por Cristina. Es muy autoritaria, muy absorbente y lo estoy llevando mal", asegura la colaboradora de televisión. Aún les quedan kilómetros para llegar al punto de encuentro para intentar reconducir la situación
La otra cara de la moneda
En una situación muy diferente se encuentran las dos componentes del equipo azul. Rocío Carrasco y Anabel Dueñas encontraron trabajo limpiando las habitaciones de un hotel de lujo. Con humor y por supuesto, cantando sus canciones favoritas, las dos concursantes se hicieron con el personal del alojamiento. A la hora de recibir su salario, ambas decidieron cambiar el dinero por dormir una noche en una habitación de este hotel de cinco estrellas.
