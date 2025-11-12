Unos padres denuncian a una guardería de El Ejido tras encontrar a su hijo fuera del recinto sin supervisión

Unos padres denuncian a la guardería de su hijo tras encontrárselo fuera del recinto, sin supervisión y a 20 metros de la puerta. Su retoño y otro menor consiguieron abandonar el perímetro de la guardería, siendo uno de ellos localizado por sus propios familiares en la calle. Este incidente ha sucedido en El Ejido, Almería, y así lo denunciaba Francisco, el progenitor que los halló: “Este fue el recorrido que hizo mi hijo. Por una imprudencia, se dejaron la puerta abierta de un centro de educación infantil, que es una guardería. Cruzó las dos calles que se ven y llegó hasta aquí. He encontrado a mi hijo solo. Llegaba con el coche y me paré”, ha expuesto al centro con un video.

Los padres se encontraron a su hijo deambulando por la calle Francisco y su pareja estaban circulando por las vías de El Ejido (Almería), cuando su cónyuge y madre del bebé encontró al menor: "Cuando me percato de que era nuestro hijo, rápidamente me acerqué a él y entre los dos fuimos a protegerlo porque había cruzado dos calles", ha confesado en Mañaneros 360. El progenitor ha declarado que, tras recoger al niño y resguardarlo en el vehículo, fueron a por el otro bebé que se había escapado de la guardería, pero se fijaron en que la cuidadora había salido a buscarlo.