La madre de una menor víctima de bullying denuncia la pasividad del colegio: "No les parecía que hubiera indicios suficientes"

Una joven de catorce años, asegura que lleva sufriendo el acoso de una compañera desde hace varios meses. Según explica la menor, otra alumna del colegio la estaba aislando del resto y no permitía que nadie le hablara ni tuviera relación con la víctima. Además, la niña ha confesado a la psicóloga de servicios sociales que se autolesionaba y se pegaba a sí misma porque "se sentía tonta" por el acoso que sufría.

La presunta acosadora ha publicado en sus redes sociales mensajes en los que se lee: "¿Cómo es posible que una gorda tenga el ego más alto que el colesterol?", entre otros despectivos. Y remata estas afirmaciones con el hashtag #yquemellevenpresa. La joven, lejos de sentirse culpable, presume de ser una acosadora y no tiene miedo de las consecuencias que puedan acarrear sus actos.

La víctima se ha cambiado de colegio Mañaneros 360 ha podido hablar con su Rebeca, madre de la menor, que ha reconocido que la joven lleva siendo acosada desde hace un año. Además, la progenitora ha afirmado que, aunque ahora se encuentra más animada debido al cambio de instituto, aún se siente inestable emocionalmente: "Ahí tiene apoyos. Pero ahora mismo tiene mucho miedo de salir a la calle sola y tiene bastantes crisis de ansiedad".

La víctima y la acosadora eran "amigas" Ante esta situación, la menor se encontraba en estado de shock y, según ha confesado su progenitora, nunca le pidió explicaciones. En su lugar, se encerraba en el baño para autolesionarse: "Mi hija me ha confesado que cuando se autolesionaba, lo que intentaba era quitarse la vida".