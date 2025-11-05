José, el motero centenario de Ourense que no piensa bajarse de su escúter

Con un siglo de vida, José sigue llevando una vida normal y rutinaria, manteniendo su independencia. De hecho, hasta el año pasado continuó conduciendo, pero a sus hijos les daba miedo que siguiera haciéndolo. Además, no le renovaron el carnet. El coche que alguna vez condujo ahora se encuentra en el garaje, pero lejos de renunciar a la conducción, José lo ha sustituido por un escúter con el que recorre las calles de Ourense para gestionar los alquileres de sus propiedades, enviar facturas, ir al banco o simplemente disfrutar de la ciudad.

Más de media vida al volante Hace dos días fue su fiesta de cumpleaños, donde sus familiares cantaron, bailaron y celebraron la vida con José, incluso trajeron una charanga. Y es que este hombre está lleno de vida y sigue muy activo. Hace solo un año que dejó la conducción, ya que sus hijos temían que siguiera al volante. Sin embargo, Josefa, su cuñada, ha confesado en Mañaneros 360 que José conducía muy bien y que se sentía muy tranquila cuando él estaba al mando del vehículo: "¿No tenía miedo usted? Ninguno", ha revelado. No obstante, hay que recalcar que, a los 99 años, no le renovaron el permiso de circulación.