Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie, sororidad en el ojo del huracán: así fue 'El escándalo'

Antes de que el movimiento #MeToo sacudiera Hollywood, tres mujeres del imperio Fox News se atrevieron a desafiar a Roger Ailes, uno de los hombres más influyentes de los medios estadounidenses. El escándalo (Bombshell), dirigida por Jay Roach, recrea ese momento histórico con una fuerza que trasciende la pantalla. Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie encarnan tres generaciones de mujeres atrapadas entre la ambición, el miedo y la necesidad de decir basta. Una historia real que pone sobre la mesa cuál es el precio de alzar la voz en los entornos dominados por voces masculinas.

Tres mujeres, tres historias, una misma lucha En la película, las tres protagonistas representan distintas caras de un mismo conflicto. Nicole Kidman da vida a Gretchen Carlson, la periodista veterana estadounidense que, tras años de acoso y silencios, se decidió a denunciar al director de la cadena, Roger Ailes. Charlize Theron se mete en la piel de Megyn Kelly, la estrella mediática de Fox News, quien guarda silencio, temerosa de perder su estatus. Y Margot Robbie interpreta a Kayla Pospisil, una joven aspirante ficticia inspirada en múltiples testimonios reales de jóvenes periodistas que intentaron entrar en el mundo de la televisión, en representación de la inocencia rota dentro del sistema. Entre ellas no hay rivalidad, sino una sororidad silenciosa que crece con cada escena. Son mujeres en distintos momentos de su carrera que aprenden a reconocerse en la vulnerabilidad de la otra. La cinta muestra ese tránsito del miedo a la acción, de la vergüenza a la dignidad, y lo hace con una humanidad que evita el morbo para centrarse en la verdad. 06.37 min 'El escándalo'

La historia real: el caso Roger Ailes Basada en hechos reales, la película muestra la querella que Gretchen Carlson —periodista y presentadora de Fox News— puso en 2016 al presidente de la cadena, Roger Ailes, por acoso sexual. Su denuncia destapó toda una cultura de intimidación, chantaje y silencio que se había mantenido durante décadas en la redacción del canal. Pocas semanas después, Megyn Kelly también reveló haber sufrido conductas similares. La presión mediática fue tan intensa que Ailes se vio obligado a dimitir, marcando un punto de inflexión en los medios estadounidenses. Las consecuencias fueron profundas: Fox News pagó 20 millones de dólares a Carlson en un acuerdo extrajudicial y anunció la implantación de nuevos protocolos internos para prevenir el acoso. El caso se convirtió en un precedente directo del movimiento #MeToo, que meses después estallaría en Hollywood, sacando a la luz abusos sistemáticos en la industria del entretenimiento estadounidense, expandiéndose poco después al resto del mundo. Cinco años del #MeToo, una revolución a través de un hashtag: "Ahora se aprecia la magnitud del problema" MARTA REY

Más allá del maquillaje: la transformación de Charlize Theron Uno de los aspectos que más llama la atención en el filme es la transformación física de Charlize Theron en Megyn Kelly. El trabajo del artista Kazu Hiro, ganador del Oscar a Mejor maquillaje y peluquería, consiguió un parecido tan exacto que muchos espectadores creyeron ver a la presentadora real. Además de protagonizar El escándalo, Charlize Theron fue una de sus productoras ejecutivas y asumió el reto de reproducir la dicción, los gestos y la presencia de Kelly con un rigor casi documental, con un realismo que traspasa la pantalla. Charlize Theron, en un fotograma de la película 'El escándalo (Bombshell)' IMDb En entrevistas, la actriz explicó que su intención no era imitarla, sino mostrar la lucha interna de una mujer que empezaba a cuestionar el sistema del que formó parte. Su interpretación le valió una nominación al Oscar y se convirtió en uno de los retratos femeninos más complejos del cine reciente: alguien que pasa de ser testigo cómplice a portavoz de una causa que cambió la historia del periodismo televisivo.