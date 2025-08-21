¡Se van pronto! Aprovecha los últimos días para ver estas 10 películas gratis en RTVE Play

Todas las semanas llegan nuevas películas a la plataforma gratuita RTVE Play, pero también hay otras joyas del cine que nos dicen adiós. Aprovecha estos últimos días de agosto, si estás de vacaciones o de vuelta en el trabajo, para ver estos grandes títulos.

Entre las que se marchan destacan Bailando con lobos, una de las mejores películas de la historia del cine y ganadora de siete Óscar (entre ellos mejor película y dirección); el neowestern Comanchería, con la actuación de Jeff Bridges; la comedia romántica Tienes un e-mail, con Tom Hanks y Meg Ryan; clásicos como El árbol del ahorcado y el mejor cine en español como El olvido que seremos o La vida era eso.

Bailando con lobos (1990) Siete premios Óscar y un 7,4 en FilmAffinity pueden parecer poco para esta obra maestra. Tras la guerra de Secesión (1861-1865) y en plena colonización del Oeste (1785-1890), el teniente John J. Dunbar se dirige a un lejano puesto fronterizo que ha sido abandonado por los soldados. Su soledad lo impulsa a entrar en contacto con los indios sioux; así es como conoce a 'En pie con el puño en alto', una mujer blanca que fue adoptada por la tribu cuando era niña. Poco a poco, entre Dunbar y los sioux se establece una relación de respeto y admiración mutuos. Disponible hasta el 24 de agosto.

Comanchería (2016) Una película que reinventó el género neowestern. Toby, un joven padre divorciado, y su impulsivo hermano Tanner, un expresidiario recién salido de la cárcel, se dirigen al oeste de Texas para realizar una serie de robos en unas pocas sucursales bancarias. El objetivo de Toby es intentar poder conseguir el dinero suficiente como para poder salvar la granja familiar, que está en peligro. Solo les quedan algunos días para evitar el desahucio de su propiedad familiar y pagar al banco con su propio dinero. Tras ellos, un Ranger a punto de retirarse y su segundo están decididos a atrapar a los ladrones. Disponible hasta el 31 de agosto.

El olvido que seremos (2020) Solo por la brillante actuación de Javier Cámara ya merece la pena ver este largometraje. Narra de manera íntima la vida de un hombre bueno, el médico Héctor Abad Gómez, carismático líder social y hombre de familia, un destacado médico y activista por los derechos humanos en el Medellín polarizado y violento de los años 70. La historia relata la vida del doctor, padre de familia preocupado tanto por sus hijos como por los niños de clases menos favorecidas. En su casa se respiraba la vitalidad y la creatividad, características de una educación fundamentada en la tolerancia y el amor, pero la tragedia asomaba. Es una muestra de hechos relacionados con la violencia en la vida social política de la Colombia durante las últimas tres décadas. Disponible hasta el 26 de agosto.

La vida era eso (2020) La espectacular demostración de talento interpretativo e intergeneracional de Petra Martínez y Anna Castillo. Dos mujeres españolas de distintas generaciones coinciden en la habitación de un hospital en Bélgica. María vive allí desde hace décadas tras emigrar en su juventud, y Verónica es una joven recién llegada en busca de las oportunidades que nunca encontró en España. Entre ellas se forja una peculiar amistad que llevará a María a emprender un viaje de vuelta al sur de España con una insólita misión. Lo que comienza como un viaje en busca de las raíces de Verónica, se convertirá en una oportunidad para cuestionarse ciertos principios en los que basó su vida. Disponible hasta el 31 de agosto.

Otoño en Nueva York (2000) Antes de que Bad Bunny cantara "Un verano en Nueva York", la estación del año más conocida en la gran manzana era esta. Will Keane es el propietario de uno de los restaurantes más famosos y prestigiosos de Nueva York. Su carisma y seguridad le convierten en un imán para las mujeres, con las que se relaciona sin comprometerse. Cuando conoce a la joven Charlotte Fielding, su pasión por la vida le hechiza de inmediato. Charlotte es una chica independiente y vital que pulveriza los prejuicios de Will sobre el amor y la vida. Sabedora de que debe vivir la vida al máximo, Charlotte le muestra a Will una impresionante capacidad de amar y le proporciona una visión que va más allá de su edad. Cuando Will descubre que Charlotte sufre una enfermedad terminal, no sabe cómo enfrentar la situación. Disponible hasta el 1 de septiembre.

La punta del iceberg (2016) La película más vista de RTVE Play, actualmente, se despide de la plataforma. ¡No te la pierdas! Una gran empresa multinacional se ve sacudida por el suicidio de tres de sus empleados. Sofía Cuevas (Maribel Verdú), alto cargo de la compañía, es la encargada de llevar a cabo un informe interno que trate de aclarar lo sucedido. En sus encuentros con los trabajadores irá descubriendo abusos de poder, mentiras encubiertas y un ambiente laboral enfermizo... Dirigida por David Cánovas, obtuvo el premio Sección oficial largometrajes a concurso en el festival de Málaga en 2016. Disponible hasta el 1 de septiembre.

Un lugar para soñar (2011) Otra que ocupa el podio de las más vistas en RTVE Play se nos va. Benjamin Mee, un joven viudo que todavía sufre la pérdida de su mujer mientras intenta seguir adelante con sus dos hijos, ha sido siempre un amante de la aventura y los retos difíciles. Buscando cambiar de vida completamente, decide comprar un zoo ruinoso y medio abandonado e intentar, con la ayuda de sus hijos y de los empleados del zoo, sacarlo adelante... Basada en la verdadera biografía de Mee, aunque trasladando la acción de Inglaterra -donde vive Mee- al sur de California. Disponible hasta el 31 de agosto.

Comedias románticas: Uno de los géneros más queridos del público y que siempre se sitúa entre los más vistos de RTVE Play. Puedes disfrutar de las mejores comedias románticas en esta colección y no pierdas la oportunidad de ver estas dos que se marchan pronto.

Tienes un e-mail (1998) Tom Hanks y Meg Ryan protagonizan una de las comedias románticas más recordadas y queridas. Ella tiene novio; él, tiene novia. Y, sin embargo, se están enamorando, a pesar de que no se conocen personalmente. Pero llevan intercambiando mensajes en sus ordenadores, lo suficiente para empezar a tener problemas con sus respectivas parejas. Ella es propietaria de un pequeño comercio de libros. Él, de una poderosa cadena de librerías que quiere acabar con el negocio de ella. Así pues, cuando llegan a conocerse, sin saber que son ellos, la relación, será poco alentadora. Aunque también se conocen por otros motivos. Disponible hasta el 25 de agosto.

Guerra de novias (2009) Kate Hudson y Anne Hathaway son las novias que rivalizan por la fecha soñada para su boda. Emma y Liv, dos amigas incondicionales desde la infancia, han soñado con casarse en junio en el Hotel Plaza de Nueva York. Esa ilusión podrán compartirla, ya que sus bodas se celebrarán el mismo fin de semana. Pero cuando sus bodas por error se celebrarán el mismo día, su amistad entra en crisis, ya que ninguna opta por cambiar la fecha de boda. En medio del caos, ambas descubren que la gran amistad que tienen puede más que todo esto. Disponible hasta el 2 de septiembre.