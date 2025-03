Es comedia, es romántica y Uma Thurman está ideal: 'Marido por sorpresa' es la comedia perfecta

¿Quién diría que un error podría cambiar tu vida por completo? En Marido por Sorpresa, Uma Thurman interpreta a Emma Lloyd, tiene un programa de radio en el que asesora sobre temas de amor de gran éxito, acaba de firmar un suculento contrato para escribir un libro y vive feliz e ilusionada los preparativos de su boda con Richard, interpretado por Colin Firth. Pero su felicidad se esfuma y su vida se convierte en una pesadilla cuando descubre que no puede casarse porque ya está casada. Su marido, un hombre al que no conoce de nada, es un bombero, interpretado por Jeffrey Dean Morgan, que no está dispuesto a ayudar a resolver este grave error.

La película volvió a reunir a la actriz con el director Griffin Dunne, que la escogió para su cortometraje, Duke of Groove, nominado al Oscar en 1996. El equipo rodó en Nueva York, tanto en Manhattan como en Queens. Algunas escenas, como las de matrimonio, se grabaron en Connecticut.

Los productores querían que los actores experimentaran de forma real el peligro del fuego y el agua durante el rodaje de la famosa escena de la boda. Sin embargo, la iglesia elegida para hacer esa escena se construyó en 1810 y está catalogada como un edificio protegido. El equipo de producción tuvo que recurrir a los efectos especiales para lograr el resultado deseado.

Curiosidades de la película Isabelle Rossellini tiene un pequeño papel en esta película, la primera en la que trabajó Devika Bhise. El personaje de Uma Thurman asesora en asuntos sentimentales en su programa de radio en La verdad sobre perros y gatos tiene un programa de radio sobre animales. Y Jeffrey Dean Morgan repite el papel de bombero, pues es a lo que se dedica su personaje en el capítulo que hizo en la famosa serie Urgencias. En el bar donde Patrick y Emma se conocen, él hace un brindis y se refiere a ella como 'La novia', nombre del personaje que Uma Thurman interpreta en las dos entregas de Kill Bill.