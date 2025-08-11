'El conde de Montecristo' va a ser tu nueva obsesión: quién es quién en la serie de una venganza épica

Solo hay una cosa que Edmundo Dantés desee al escapar de la prisión en la que ha estado injustamente encarcelado durante 15 años: venganza. Le han robado su vida y ahora quiere que los responsables paguen las consecuencias. De esta venganza trata la serie El conde de Montecristo, una nueva adaptación de la novela de Alejandro Dumas que engancha desde el primer momento.

Puede que sea su apasionante historia, sus actores -desde Sam Claflin, su protagonista, hasta Jeremy Irons, pasando por Ana Girardot o Blake Ritson-, sus espectaculares escenarios o una mezcla de todo, pero lo que está claro es que se va a convertir en la serie del momento. Puedes seguir los pasos de El conde de Montecristo en La 2 y RTVE Play, pero ¿a quién quiere hacer sufrir? ¿Qué papel juega cada personaje en su caída en desgracia y posterior regreso? Te explicamos quién es quién en la serie.

Edmundo Dantés, el conde de Montecristo Cuando lo conocemos, Edmundo Dantés tiene un prometedor futuro por delante. Este joven marinero de Marsella acaba de ser ascendido a capitán y está a punto de casarse con Mercedes, el amor de su vida. Sin embargo, las envidias de dos de las personas que le rodean provocan, sin ser él consciente, su ruina. Edmundo es apresado durante su fiesta de compromiso, en la víspera de su boda con Mercedes, y lo encarcelan en las mazmorras del Castillo de If al resultar falsamente acusado de cometer traición. Sam Claflin como Edmundo Dantés en 'El conde de Montecristo' Claudio Iannone Los años pasan y la esperanza de salir con vida de la cárcel y reencontrarse con Mercedes comienza a desvanecerse. Sin embargo, su encuentro con el abate Faria, preso como él, le brinda la oportunidad de escapar finalmente del Castillo de If. Movido por su sed de venganza y con grandes riquezas adquiridas gracias a un tesoro del que le hizo partícipe el abate, Edmundo Dantés adopta una nueva identidad. Transformado en el conde de Montecristo, se propone hacer sufrir a aquellos que le destrozaron la vida.

Mercedes, el gran amor de Edmundo Enamoradísima de Edmundo, Mercedes está deseando que vuelva para casarse con él. Por eso, en cuanto su prometido regresa de una travesía de cuatro meses, deciden celebrar su boda el día siguiente. La joven catalana, sin embargo, ignora hasta dónde está dispuesto a llegar su primo Fernando con tal de evitar el matrimonio. Mercedes vive con angustia la detención de Edmundo, convencida de su inocencia. La noticia de su supuesta muerte la llena de tristeza y acaba por casarse con Fernando, con quien tiene un hijo, Albert. Mercedes llega a París como condesa de Morcef, pero la aparición del misterioso conde de Montecristo amenaza con destruir los cimientos de su nueva vida. Ana Girardot como Mercedes en 'El conde de Montecristo' Claudio Iannone

Fernando Mondego, una traición por celos Fernando es uno de los responsables de la caída en desgracia de Edmundo Dantés. Está obsesionado con Mercedes, su prima, y quiere casarse con ella a toda costa por mucho que Mercedes no lo ame. Para impedir que esta se case con Edmundo, su rival en el amor, toma medidas drásticas: escribe junto a Danglars una carta en la que acusa a Edmundo de ser bonapartista y conspirar contra el rey. Nadie sabe que él está detrás de su detención, ni siquiera Mercedes, con quien finalmente se casa. De militar pasa a político y se traslada desde Marsella hasta París. Allí, convertido en el conde de Morcef, ejerce como miembro de la Asamblea Nacional. Harry Taurasi como Fernando en 'El conde de Montecristo' Paolo Modugno

Danglars, todo por dinero La envidia corroe a Danglars, quien trabaja, como Edmundo, en la naviera de Morrel. Danglars, jefe de carga del barco Faraón, vive como una humillación el hecho de que Edmundo sea ascendido a capitán y no él. Dominado por su ambición y sus ansias de riqueza, no duda en escribir una carta incriminatoria junto a Fernando con la intención de eliminar a Edmundo, un obstáculo en su camino al éxito. Aun así, Morrel no le nombra capitán y Danglars abandona la empresa, aceptando un puesto como banquero en Madrid. Su fortuna aumenta y vuelve a Francia, a París, como un hombre poderoso y siempre con la vista puesta en hacerse todavía más rico. Blake Ritson como Danglars en 'El conde de Montecristo' Claudio Iannone

Villefort, un procurador sin límites Sustituto del procurador de Marsella, Gerardo de Villefort está dispuesto a hacer todo lo necesario para asegurar su posición social y que su carrera continúe en ascenso. Como quiere demostrar su lealtad a la corona y su padre es bonapartista, renuncia a su apellido: en vez de ser conocido como Noirtier-Villefort, opta por mantener únicamente Villefort. Además, se compromete con Renata, hija del monárquico marqués de Saint-Meran, partidario del rey. Sin embargo, la acusación de Danglars y Fernando pone en jaque todo por lo que ha luchado. La carta que el otrora capitán del Faraón entregó a Edmundo debe ser entregada precisamente a su padre, por lo que Villefort opta por hacer desaparecer la carta y, con ella, a Edmundo. Al regreso de Edmundo, Villefort es ya procurador principal en París. Mikkel Boe Følsgaard como Villefort en 'El conde de Montecristo' Claudio Iannone

Jacobo, la mano derecha del conde de Montecristo Tras su huida del Castillo de If, Edmundo ayuda a este contrabandista italiano en Marsella y sus caminos quedan atados. Edmundo abandona la ciudad a bordo del barco en el que viaja Jacobo y más tarde utiliza su propio barco para hacerse con el tesoro, por lo que en cierto sentido le debe su fortuna y agradecimiento. Edmundo le confía su verdadera identidad y le contrata para ayudarle en su venganza personal, a lo que Jacobo responde con una férrea lealtad hacia el conde de Montecristo. Michele Riondino como Jacobo en 'El conde de Montecristo' Paolo Modugno