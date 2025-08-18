Vuelve a ver el final de 'El conde de Montecristo': los últimos episodios de la serie, gratis en RTVE Play
- Edmundo Dantés se venga al fin de sus enemigos en los últimos episodios
- Disfruta de El conde de Montecristo gratis en RTVE Play
El conde de Montecristo completa su venganza. La serie, protagonizada por Sam Claflin y con un elenco internacional que incluye a Jeremy Irons y Blake Ritson, ha llegado a su final con la emisión de sus dos últimos episodios. Si eres una de las muchas personas enganchadas a El conde de Montecristo, no te pierdas nada de esta última tanda de capítulos, que ya puedes ver gratis en RTVE Play.
Tras caer en desgracia y regresar como el rico y misterioso conde de Montecristo, Edmundo Dantés promete devolver el sufrimiento a aquellos responsables de su desgracia: Villefort, quien quiso ocultar un secreto familiar con su encarcelamiento; Danglars, quien buscaba eliminar un obstáculo en su carrera profesional, y Fernando, obsesionado con la idea de casarse con Mercedes a cualquier precio, incluido inculpar a un inocente y llevarlo a prisión. El esperado desenlace de El conde de Montecristo pone fin a la paciente venganza de Edmundo Dantés, que imparte su propia justicia.
Episodio 7: El duelo
Edmundo consigue exponer en público el pasado de Fernando, que instará a su hijo a deshacerse del conde de Montecristo y restituir su honra. Así, Alberto lo reta a duelo y Mercedes acude a Edmundo para evitar una tragedia. Dantés acepta no matar a su hijo, pero entonces deberá morir él. A la mañana siguiente, a la hora indicada, los duelistas se encuentran.
Episodio 8: Los dos últimos
El conde de Montecristo hace una impactante revelación a Villefort, que se enfrenta a Eloísa. Danglars se encarga de ultimar los preparativos de la boda entre Eugenia y el conde de Spada. Los acontecimientos se precipitan y Dantés sumará, al dolor no resuelto con su venganza, el dolor y responsabilidad de muertes innecesarias.
Descubre el final de la venganza de Edmundo Dantés en RTVE Play. Disfruta de la serie completa en la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE, donde podrás ver gratis los ocho episodios de El conde de Montecristo, la serie del momento.