Vuelve a ver el final de 'El conde de Montecristo': los últimos episodios de la serie, gratis en RTVE Play

El conde de Montecristo completa su venganza. La serie, protagonizada por Sam Claflin y con un elenco internacional que incluye a Jeremy Irons y Blake Ritson, ha llegado a su final con la emisión de sus dos últimos episodios. Si eres una de las muchas personas enganchadas a El conde de Montecristo, no te pierdas nada de esta última tanda de capítulos, que ya puedes ver gratis en RTVE Play.

Tras caer en desgracia y regresar como el rico y misterioso conde de Montecristo, Edmundo Dantés promete devolver el sufrimiento a aquellos responsables de su desgracia: Villefort, quien quiso ocultar un secreto familiar con su encarcelamiento; Danglars, quien buscaba eliminar un obstáculo en su carrera profesional, y Fernando, obsesionado con la idea de casarse con Mercedes a cualquier precio, incluido inculpar a un inocente y llevarlo a prisión. El esperado desenlace de El conde de Montecristo pone fin a la paciente venganza de Edmundo Dantés, que imparte su propia justicia.

Episodio 7: El duelo Edmundo consigue exponer en público el pasado de Fernando, que instará a su hijo a deshacerse del conde de Montecristo y restituir su honra. Así, Alberto lo reta a duelo y Mercedes acude a Edmundo para evitar una tragedia. Dantés acepta no matar a su hijo, pero entonces deberá morir él. A la mañana siguiente, a la hora indicada, los duelistas se encuentran. El conde de Montecristo El Conde de Montecristo - Episodio 7: El duelo Edmundo consigue exponer en público el mezquino pasado de Fernando, que instará a su hijo a deshacerse del conde de Montecristo y restituir su honr... Ver ahora