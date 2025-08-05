¿Dónde has visto antes a Sam Claflin, el protagonista de 'El conde de Montecristo'? Sus películas y series
- Ahora da vida a Edmundo Dantés, pero ya ha interpretado a otros personajes famosos
- Disfruta de El conde de Montecristo gratis en RTVE Play
Su épica historia de traición y venganza ha convertido a Edmundo Dantés, o El conde de Montecristo, en uno de los personajes más recordados de la literatura francesa. No es para menos. De capitán de barco recién nombrado y con una boda en el horizonte pasa a ser injustamente encarcelado durante diez años y de ahí a escapar de la forma más rocambolesca posible, adoptar una nueva identidad y urdir una elaborada estrategia para castigar a sus enemigos y hacerles pagar por lo que le hicieron.
Son muchos los actores que han interpretado a este maestro del engaño en sus múltiples adaptaciones. Jim Caviezel, Pierre Niney o Richard Chamberlain son solo algunos de ellos, una lista a la que se suma Sam Claflin, el protagonista de la última versión en forma de serie que se ha hecho de la novela de Alejandro Dumas y que está disponible en RTVE Play. Si te suena la cara de su protagonista -no como a los personajes de El conde de Montecristo, precisamente- pero no logras ubicarlo del todo, te hacemos un pequeño resumen de sus películas y series.
Finnick Odair, su gran papel
Doce años han pasado ya desde el estreno de la película que lanzó al estrellato a Sam Claflin, Los juegos del hambre: En llamas. En ella, el británico se presentó como Finnick Odair, uno de los personajes más queridos de toda la saga. Aunque ya había participado en grandes producciones como la serie de Los pilares de la Tierra o Piratas del Caribe: En mareas misteriosas -sí, la de Penélope Cruz-, fue este papel el que le hizo mundialmente famoso casi de la noche a la mañana.
Durante tres películas interpretó a este antiguo vencedor de Los juegos del hambre obligado a volver a la arena con ocasión del tercer Vasallaje de los Veinticinco. Así se ganó el cariño de los fans de la saga, millones en todo el mundo que aún recuerdan con el corazón roto la última escena de Finnick Odair.
Tras enamorar al público como Finnick Odair, se pasó al cine romántico. Su incursión en el género fue breve, pero intensa. Hizo pareja con Lily Collins en la comedia Los imprevistos del amor y nos hizo llorar a mares con Antes de ti y Su mejor historia, dos dramas tan tiernos como desgarradores.
Las series de Sam Claflin, sus últimos éxitos
En 2017 hizo doblete de películas de época, género en el que más le hemos visto en realidad: junto a Rachel Weisz protagonizó Mi prima Rachel, angustiosa adaptación de Daphne Du Maurier, y también interpretó a un capitán en la Primera Guerra Mundial en Senderos de honor. Tras cintas como A la deriva y Los ángeles de Charlie, dio vida a Oswald Mosley en Peaky Blinders, una de las poquísimas series que podemos encontrar en su currículum.
En los últimos años ha hecho un poco de todo: comedias románticas como El libro del amor con Verónica Echegui -al fin y al cabo, la sombra de sus papeles de galán es alargada-, películas más oscuras como Última noche en el Soho… Y una serie que ha dado un soplo de aire fresco a su carrera. Todos quieren a Daisy Jones, aparte de sacar a la luz su inédita faceta como cantante, le ha dado su primera y por el momento única nominación a los Globos de Oro.
Se podría decir que eso de dar vida a personajes que existen en las páginas de libros es su gran especialidad, así que no debería sorprender a nadie que su último trabajo sea precisamente El conde de Montecristo. En él se reencuentra, por cierto, con Jeremy Irons, que también actuó en Su mejor historia. Sam Claflin lidera como Edmundo Dantés la adaptación, en la que el oscarizado interpreta al abate Faria. Engaños y una gran venganza se dan cita en El conde de Montecristo, que puedes ver gratis en RTVE Play.