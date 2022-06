Debutó en el cine con Yo soy la Juani y luego conquistó el mundo. Uno de los adjetivos que mejor define la carrera de Verónica Echegui es sin duda el de internacional: la hemos visto junto a Henry Cavill en La fría luz del día y también protagonizar las series Fortitude y Trust. Aunque ya se haya estrenado como directora con el premiado cortometraje Tótem Loba, no abandona su faceta como actriz, que tantos éxitos le ha dado. En su camino a la fama mundial se ha codeado también con uno de los actores de Peaky Blinders, que ha caído rendido a sus pies.

Pero Álex García , su novio y compañero de trabajo , puede estar tranquilo, porque se trata solo de ficción. Verónica Echegui y Sam Claflin (sí, el malo malísimo de la quinta temporada de Peaky Blinders) han protagonizado juntos la comedia romántica Book of Love , que tiene una trama cuanto menos curiosa. Todavía no se ha estrenado en España, aunque sí podemos ver el tráiler en YouTube.

Sam Claflin, un rompecorazones de cine

Puede que no lo parezca en Peaky Blinders, pero Sam Claflin saltó a la fama como galán. Tras aparecer en Blancanieves y la leyenda del cazador o Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (la que protagonizaba Penélope Cruz), se puso en la piel de Finnick Odair en la saga de Los juegos del hambre, un personaje del que precisamente se destacaba su belleza. Sam Claflin continuó exprimiendo esta faceta con varias películas románticas (Los imprevistos del amor, Antes de ti, Su mejor historia, Amor. Boda. Azar y, por supuesto, Book of Love), aunque también ha interpretado a algún que otro villano, como Oswald Mosley en Peaky Blinders.

Sam Claflin protagonizó junto a Emilia Clarke la película 'Antes de ti' GTRES/ Charles Sykes/ AP Photo

Su próximo proyecto es Daisy Jones & The Six, la serie que adapta la novela Todos quieren a Daisy Jones, de Taylor Jenkins Reid. En ella interpretará al rockero Billy Dunne, líder del grupo The Six, mientras que Riley Keough (nieta de Elvis Presley) dará vida a Daisy Jones.