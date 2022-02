Hacen la pareja perfecta, tanto en el amor como en lo profesional, detrás y delante de las cámaras. Verónica Echegui y Álex García han protagonizado juntos varias películas y ahora emprenden juntos un nuevo proyecto. Echegui dirige Tótem Loba, nominado a los Premios Goya en la categoría de mejor cortometraje de ficción. Entre sus productores se encuentra Álex García, del que su novia afirma que "es un director en potencia". "Cuanto más conozco, más me enamoro. Más crece el amor", asegura la artista.

El cine les unió en 2010, cuando rodaban juntos Seis puntos sobre Emma, una película dirigida por Roberto Pérez Toledo, fallecido en enero a los 43 años. Verónica Echegui y Álex García se enamoraron. "Creo que antes de tener una relación, esas cosas que nos cuentan tipo 'la pasión desaparece'... Bueno, va, viene, pero qué va. Hay algo de conocer a alguien de verdad, profundamente, que es lo más bonito. Yo no echo de menos para nada el principio", cuenta Echegui a Corazón.

Un amor de película

Volvieron a coincidir delante de las cámaras en dos ocasiones más: Kamikaze y No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, una comedia romántica disponible en RTVE Play en la que el personaje de Verónica Echegui se reencontraba con el de Álex García, de quien estuvo enamorada en el pasado... y convertido en el prometido de su hermana.

Llevan muchos años juntos, aunque unas fotografías tomadas en noviembre de 2015 dieron de que hablar. En las imágenes se veía abrazados a Álex García y Manuela Vellés, su compañera en la obra de teatro El burlador de Sevilla. ¿Habían roto García y Verónica Echegui? En los Premios Goya, unos meses después, se sentaron juntos y acabaron con los rumores.

Álex García y Verónica Echegui en los Premios Goya de 2016 GTRES

Sin duda, su química traspasa la pantalla. A finales de 2019 la ahora directora de Tótem Loba enviaba un romántico mensaje a su novio por Instagram. "Recuerdo cuando creía que no era capaz de Amar a nadie... hace tanto tiempo ya, que ahora siento que aquella era otra persona", comenzaba. "Y Ahora, no sólo he descubierto el Verdadero significado del Amor, si no que lo siento correr por todas las células de mi ser cada día, a tu ladito gitano. Gracias a todo lo que he Aprendido Contigo y a través de Ti. GRACIAS mi Amor", escribía.