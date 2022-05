El debut de Verónica Echegui como directora ha sido una de las grandes sorpresas de la última temporada cinematográfica. Su cortometraje Tótem loba (2021), ganador del Goya en la pasada edición de los premios, participa ahora en la XIX edición del Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión Española-SGAE con su emisión en el programa de Versión Española y su incorporación al catálogo de RTVE Play.

Inspirada en una experiencia personal que Echegui vivió a los 17 años, Tótem loba nos cuenta la historia de Estíbaliz, una adolescente que llega al pueblo de su amiga Raquel para celebrar las fiestas. Cuando la noche cae, el costumbrismo habitual de estos festejos lo empapa todo: baile, música, consumo de bebidas... Pero pasada la media noche, algo cambia y lo que parecía ser un fin de semana divertido se termina convirtiendo en una pesadilla. Los hombres, vestidos de lobo, salen a la caza de las mujeres.

Escena de 'Totem loba'

"El terror que pasé fue inmenso. Estábamos en unas fiestas y de repente, me encontré con una realidad que no entendIa", contaba Echegui en una entrevista para Radio 3. Años después, aquella experiencia le valió para convertirla en la ficción con la que se estrenaría como directora, una denuncia de la "hipernormalización de la violencia de género". "Me hacía muchas preguntas que necesitaban respuesta, entre ellas saber cómo posicionarme ante toda esa violencia", continúa.

Al margen del mensaje que enfrenta una sociedad de hombrea cazadores y mujeres cazadas, el corto también plantea la idea de "significarse frente a la masa". Así lo explica la propia directora: "Para mí ha sido fundamental mostrar la importancia de que una, en este caso, se escuche a sí misma y que si hay algo que no te parece normal en la realidad, por muhco que la masa (el pueblo) te diga que eso es normal, tienes que validar lo que sientes". Y añade: "No hay peor tracción que la traición a una misma".

¿Qué significa tótem loba? Ese ejercicio de poder personal, de respeto a una misma es el que da forma al propio título. Tótem loba es un concepto que Echegui tomó prestado del libro Mujeres que corren con lobos (1989), de la escritora estadounidense Clarisa Pinkola en el que la mujer es representada como una figura totémica que se redescubre a sí misma a través de su ferocidad natural. Nominados al mejor cortometraje de ficción: cinco daños en la estructura Echegui tira de ese hilo y encuentra una pista ancestral, atávica, ritual, que arroja una luz cegadora sobre lo que somos y lo que ya no queremos seguir siendo más. La grieta del machismo asumido como esencia y tradición. En sus imágenes podemos sentir además el latido de cineastas tan distanciados como Bigas Luna o José Luis Borau, como Icíar Bollaín o Chicho Ibáñez Serrador. Una auténtica maravilla sostenida en el conmovedor rostro de Isa Montalbán, otro de los hallazgos de la película. Un mensaje que la ganadora del Goya 2022 a Mejor corto de ficción quiere que llegué a todos, incluido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que lanzaba un mensaje: "que lo vea con su mujer y sus hijas. Tomatelo en serio, Pedro".Echegui ha mostrado su satisfacción por el Goya logrado, puesto que da a esta historia contada desde una perspectiva feminista "la relevancia que tiene". Y se ha dirigido al presidente del Ejecutivo, para decirle: "Me encantaría que la vieras con tus hijas y con tu mujer y luego hablamos. Tómatelo en serio". Equipo de 'Totem loba', entre ellos los productores Arturo Vals y Álex González