'Y tú sin saberlo': Pepe Sacristán, otros veteranos de cine y una obra maestra

Decía la actriz española Emma Vilasarau hace poco que “envejecer no puede ser tan terrible” y no es porque no pueda serlo, pero siempre nos han dicho que lo es, sin ningún otro matiz, sin enseñarnos otra mirada. Por eso es tan relevante que en los últimos años, el cine también esté dando cabida a mostrar la vejez desde otro punto de vista. Ese en el que la pasión jamás envejece.

En este episodio de Y tú sin saberlo, buceamos por varios títulos de cine y un documental que reivindica que las pasiones no se apagan con la edad, convertidas, si cabe, en una reivindicación de identidad, de lo que nunca van a dejar de ser, a pesar de las arrugas y el tiempo.

12 hombres sin piedad Además, recuperamos la considerada como una de las obras maestras del cine clásico, 12 hombres sin piedad. Ópera prima de Sidney Lumet, fue estrenada en 1957 y se centra en la deliberación de un jurado que tiene que decidir si el acusado, un joven que ha matado a su padre, es culpable o no de asesinato. La vida del joven depende de su veredicto. Para once de los miembros del jurado las pruebas apuntan a que es culpable, pero el jurado número 8 tiene en cuenta otros argumentos y duda de que el acusado sea culpable. Hasta convertirse en película, la obra de Reginald Rose, basada en una experiencia personal, tuvo un exitoso recorrido. Se estrenó en televisión, con una emisión en directo, con el actor Robert Cummings como protagonista, un trabajo que le reportó un Emmy. Fue en 1954 y un año después se convirtió en obra de teatro. El éxito hizo que el actor Henry Fonda decidiera producir la película y contrató a Sidney Lumet, que tenía solo 33 años y una excelente carrera en televisión, aunque nunca había hecho cine. Días de cine clásico - 12 hombres sin piedad (preview)