Pep Plaza, actor: "Abans que pare, soc taxista dels nens"

L’adolescència és una etapa vital plena de canvis, tant per als joves que la viuen com per als pares que l’acompanyen. Aquest moment de transformació sovint és complicat de gestionar i requereix trobar l’equilibri entre mantenir una connexió propera amb els fills i exercir l’autoritat necessària. Ho sap molt bé l'actor Pep Plaza, conegut per les seves facetes artístiques i les seves imitacions, però també té un paper menys conegut, el que exerceix diàriament com a pare de dos fills adolescents, el Teo, de 19 anys; i la Lola, de 15.

La paternitat de Pep Plaza

“Estàs molt actiu, has d’estar pendent de tot“

Plaza afirma al programa 'Mapes Mentals', presentat per Ana Boadas, que estava preparat per afrontar aquesta etapa que, tot i ser coneguda per la seva dificultat, és perfectament gestionable: “Es pot portar”. Com a pare, explica que aquesta experiència l’ha ajudat a millorar en molts aspectes. “Estàs molt actiu, has d’estar pendent de tot, i això et desperta sentits que ni sabies que tenies,” comenta.

L'humorista considera que les circumstàncies l'han portat a desenvolupar una relació molt propera amb els seus fills, sense deixar de banda el seu paper com a figura de referència. Durant la conversa amb la presentadora Ana Boadas a ‘Mapes Mentals’, Plaza explica alguns moments quotidians amb els nens i explica com s’ho fa per mantenir una bona entesa amb ells sense perdre l’autoritat. “Podem ser amics dels nostres fills, però hem d’entendre que primer som pares, i hi ha d’haver una frontera o, si no, ens prendran pel pito del sereno”, declara.

L'actor també destaca la importància de dedicar temps de qualitat a la família, ja sigui interessant-se pels seus gustos, escoltant la seva música preferida o acompanyant-los en els seus desplaçaments diaris. Aquesta última activitat és una de les més comunes per a ell i els seus fills, a qui “porta en cotxe a tot arreu” perquè viuen lluny del centre de la ciutat. Això l’ha convertit en el transportista oficial de la família. “Abans que pare, soc el taxista dels nens”, afirma rient, tot i que reconeix que a vegades li agradaria veure’ls per un forat quan ell no hi és.