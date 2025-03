Àgata Roca, actriu: “Un director em va demanar que em depilés la cara”

Establir límits és clau per cuidar el benestar i prevenir situacions que ens puguin afectar negativament. Així ho reflexiona al programa 'Mapes Mentals' Àgata Roca, actriu i membre fundadora de la companyia T de Teatre, que destaca la importància d’aprendre a posar-ne tant a la vida personal com professional.

La pressió estètica en la interpretació

Roca ha compartit al programa presentat per Ana Boadas una experiència personal que va patir fa uns anys, quan participava en el rodatge d’un projecte. Durant la gravació, el director de l’obra es va queixar que l’actriu tenia molt de pèl facial i va recórrer a la maquilladora de l’equip per mencionar a Roca que li volien fer la depilació làser. Tot i que no hi estava d’acord, afirma que “no tenia les mateixes eines que ara” i que es va veure obligada a acceptar-ho.

Aquesta situació, que va coincidir en un moment personalment complicat i quan es trobava lluny de la família, va generar a Roca un complex físic i una sensació d’incomoditat i de dubte amb la feina. Arran d’aquest succés, no ha tornat a treballar amb aquell director i, amb la perspectiva que li ha donat el temps, reflexiona i considera que hauria d’haver posat més límits. “Penso que hi ha certes coses que ara no permetria”, afirma. L'actriu també subratlla que la maduresa i l’experiència li han donat les eines necessàries per saber dir les coses de manera assertiva i dir “no” quan cal.