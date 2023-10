Gemma Cuervo, de 82 años, es una de las actrices con más renombre del panorama nacional. Y más allá de su éxito sobre los escenarios y en la pequeña pantalla, su arte traspasa la brecha digital. La actriz, en tan solo seis días, acumula más de seis millones de visualizaciones en sus redes sociales.

Además, los temas de los que habla en sus vídeos en Instagram y Tiktok tienen al amor y la dignidad como protagonistas: "Es muy importante la dignidad del ser humano. Con dignidad se puede estar en todas partes y ayudarnos a nosotros mismos y al resto", ha asegurado en el programa 'Mañaneros' conducido por Jaime Cantizano.

Gemma Cuervo, la actriz experta en redes

Las redes sociales han llegado a la vida de la actriz para mostrar su talento de una nueva forma al mundo. Fue un vídeo de la actriz, hablando sobre el amor, el que desató la idea de abrirse perfiles en las redes sociales. Y a día de hoy se podría decir que es toda una experta con más de 300 mil seguidores y casi millón y medio de 'Me gustas' en seis días: "Me divierte y me ayudan, si no, no podría. Todavía no me he enterado de lo que hace un community manager y todavía no tengo conciencia de lo que son muchos o pocos seguidores", ha explicado risueña.

“��️Gemma Cuervo: "Quiero contar a través de mis redes sociales la vida sencilla. Con dignidad, el dinero no hace dignidad. La dignidad te deja el alma en un sitio hermosísimo"#Mañaneros2Ohttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/d3ZcJEHLvO“ — Mañaneros (@MananerosTVE) October 2, 2023

Una andadura por las redes que le hace muy feliz: "No necesité que Cayetana me convenciera. Necesito a Cayetana porque la adoro. Estoy muy orgullosa de mis tres hijos, pero además, a Cayetana estoy unida profesionalmente".

En 2021 vivió un momento muy emocionante cuando recibió el premio Max de Honor 2021, a toda una vida de trabajo como actriz: "A través de mis redes quiero transmitir la vida sencilla, lo cotidiano, la dignidad. El dinero no hace dignidad, el dinero compra cosas y subes y bajas, pero la dignidad te deja el alma en un sitio hermosísimo", ha recalcado.