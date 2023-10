Cristóbal Garrido, més conegut com a Sharonne, és drag queen, actor i cantant. Va néixer a Sabadell el 1976 i tot i que va estudiar per ser auxiliar administratiu, des de ben jove ja va descobrir la seva passió per l'espectacle i va redirigir el seu futur. Ha fet teatre, musicals i televisió i amb el seu alter ego: Sharonne, va guanyar la segona edició del certamen Drag Race Espanya. Després d'aquest èxit, li va arribar l'oportunitat de presentar-se al Benidorm Fest amb la cançó 'Aire'. La periodista Anna Cler l'ha entrevistat al programa 'Noms Propis'.

Cristóbal Garrido visita el programa 'Noms Propis'

Infància i primeres vegades Des de petit segons diu Garrido "ja apuntava maneres" i va ser molt d'hora quan els seus pares van veure que estava fet pel món de l'espectacle. Tot i ser una família humil, van portar-lo a classes de teatre. "M'avorria moltíssim a l'institut i l'únic que em donava vida era fer teatre a les tardes", comenta l'actor. La relació amb els seus progenitors sempre va ser molt bona i estreta, van acceptar de seguida el camí que volia seguir el seu fill, però els va costar més d'assumir la seva orientació sexual:"Als meus pares els va costar acceptar la meva sortida de l'armari". "Amb la meva primera parella, un noi francès, vaig sentir que estava enamorat i ho vaig comentar a casa de manera molt natural. No ho van acceptar de primeres" relata l'artista. I és que creu que hi ha famílies que "necessiten temps" per acceptar algunes situacions, "no tothom està preparat". “ Ells venien de la seva història, del seu passat, d'una vida molt diferent i difícil“ Paral·lelament, la seva vida es va anar encaminant per complir els seus somnis. Tot i que va renunciar a participar en l'espectacle 'The Hole' per cuidar del seu pare malalt d'Alzheimer, les oportunitats van continuar sorgint: "Alguns trens tornen a passar. Em van agafar per 'The Hole III' més endavant".