Â¿CÃ³mo es salir del armario en 2021?

Con motivo del mes del Orgullo, queremos dedicar el Focus Group de hoy a dar visibilidad a personas LGTBIQ+ para que nos cuenten sus experiencias personales, cómo descubrieron su sexualidad y qué pasó cuando salieron del armario. ¿Cómo ha cambiado generacionalmente el reconocer públicamente tu orientación sexual? ¿Qué le dirían nuestros invitados de hoy a sus yo del pasado?

Nos acompañan Victoria Peña aka Vicky Ocean, estudiante de psicología; Mili Hernández, librera y editora; Pabs Pérez, estudiante de arquitectura e influencer; Vito Cardalda, estudiante de marketing e influencer; Jorge García, ingeniero informático; y Daniela Requena, periodista, influencer y activista LGTBIQ+. ¡Vamos a ello!

Sexualidad

El programa arranca con una pregunta contundente, “¿cuándo descubristeis vuestra sexualidad?", cómo nos gusta lo que nos encanta. Con personas tan diferentes es normal que todos queramos saber cómo ha sido el proceso de cada uno.

“En mi caso no fue un punto de inflexión, no me di cuenta de repente, fue un proceso gradual”, empieza explicando Vicky. “Al principio, yo siento que tenía bastante homofobia interiorizada, me obligaba a que me gustasen los chicos, no cabía en mi cabeza que pudiese haber más”, añade la futura psicóloga que, ahora, no tiene problema en declararse bisexual.

Por otro lado, nuestro querido Jorge le confesó a su abuela en el programa especial de abuelos y nietos que él era gay. Esta confesión por sorpresa nos dejó a todos boquiabiertos: “Igual me conocéis de programas anteriores porque salí del armario en Gen Playz”. Para él, todo el proceso fue muy rápido, “antes no me había planteado mi sexualidad pero me empezó a gustar alguien y me di cuenta de que era del otro bando”.