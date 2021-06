Por fin llega el verano y, con él, la operación bikini y las dietas milagro. ¿Alguna vez te han dicho que estarías mejor con unos kilos de menos? Si no es así, seguro que han propuesto lo contrario, que comas un poco más, que estás muy delgado. Pero no solo se tratra de una cuestión de peso, parece que la sociedad nos exige también tener la piel perfecta, sin pelos ni estrías ni granitos. ¿Cómo nos afectan estos comentarios? ¿Es posible querer nuestro cuerpo en una sociedad superficial?

Nos acompañan Paula Cariatydes (@cariatydes), actriz, cantante y creadora de contenido; Jorge García aka Jota Studio (@jota_studio), diseñador web, marketing digital e ilustrador; Beatriz Romero aka Weloversize (@weloversize), community manager y activista en 'Weloversize'; Alejandra Agulló (@aleagullo), estudiante y creadora de contenido; y Ana Belén Medialdea (@anapsicologamadrid), psicóloga sanitaria y especialista en Terapia Breve Estratégica.

"Todos hemos recibido el típico comentario"

Además de tener que lidiar con este tipo de comentarios en la vida real, las críticas crecen considerablemente cuando se hacen detrás de una pantalla. Paula, que trabaja en redes sociales, lo sabe bien, aunque reconoce que no siempre son con mala intención: "Mi abuela no me va a decir que me coma un cocido porque me odie sino para que no me ponga enferma".

Nuestra tiktoker favorita, Ale Agulló, reconoce que más de una vez le han preguntado por su filtro de cara cuadrada: "Me dicen un montón lo típico de 'joe ¿por qué esta chica se pone tan fea en las redes sociales si luego es muy guapa? Pero a mí me gusta mi cara cuadrada".