“Yo soy una persona que me lanzo. No tengo miedo. Cada vez que tengo menos respeto a todo, me refiero lánzate y al fin y al cabo la vida es para vivirla. Pero, tampoco tengo a día de hoy una propuesta musical para hacer algo así”, declaraba Sharonne en Tarde lo que tarde el pasado mes de julio. Cuatro meses después fue seleccionada como candidata para el Benidorm Fest 2023, la preselección española para Eurovisión. “Probamos a enviar una canción, pero sin ninguna expectativa. Además, con tantas canciones que se reciben nunca piensas que tu opción va a ser escogida”, subraya la artista.

Julia Varela, directora de Gente despierta, le define como una artista “que tiene mucho de Cher, bastante de Bette Midler, un buen puñado de Glenn Close y condimentos de la música negra de los Jackson, Whitney Houston y Tina Turner”. Además, es la ganadora de la segunda edición del programa Drag Race España. Y ahora, autora e intérprete de una de los 18 artistas que se presentan al Benidorm Fest con su tema “Aire”. ¿Y quién está detrás de Sharonne? Cristóbal Garrido.

“Cuando me cuentan cosas así, yo nunca lo comparto porque creo que es algo muy íntimo. Es alguien que está confiando en ti, alguien que tiene esa sensación de confianza sin conocerte, simplemente porque se siente cerca por lo que ha visto de ti en redes o en televisión”. Y de todas esas memorias jamás comunicadas nace este hit . “La canción da voz a tanta y tanta gente que me ha escrito , que ha compartido sus ganas de superarse , de crecer , de coger aire , superar situaciones difíciles o de vencer miedos”, destaca ante los micrófonos de Radio Nacional.

¿Se ve compitiendo por el micrófono de cristal?

Si Sharonne se alzara con la victoria en el Benidorm Fest se convertiría en la primera candidata drag de España en el Festival de la Canción. ¿Está preparada? “Pues ojalá. Sería un honor representar a mi país en un festival como el de Eurovisión que lo he seguido de desde peque. Sería una maravilla. Pero, veremos que me tiene deparado el destino”. Por si acaso, ya le ha pedido algún consejo a Conchita Wurst, ganadora de Eurovisión 2014. “Me ha reaccionado a la portada, cuando la subí, y me ha deseado suerte. Y el consejo más grande que me puede dar es que descanse todo lo que pueda”, afirma en Gente despierta.

Sin embargo, este es el segundo intento de Sharonne de representar a España en el Festival de la Canción. En el año 2001 se presentó como candidata junto a su grupo Trans X, conformado por Kyra, Juan Karlos, Laya y Pascal Languirand, que participaron en aquella preselección con el tema “Amándonos”. “Yo me he presentado este año. En aquella ocasión me presentaron”, afirma entre risas.