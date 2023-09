Cristóbal Garrido (Sharonne) - Noms Propis

Cristobal Garrido, més conegut com a Sharonne, és drag queen, actor i cantant. Va néixer a Sabadell el 1976 i tot i que va estudiar per ser auxiliar administratiu, des de ben jove ja va descobrir la seva passió per l'espectacle i va redirigir el seu futur. Ha fet teatre, musicals i televisió i amb el seu alter ego: Sharonne, va guanyar el certamen Drag Race Espanya. Després d'aquest èxit, li va arribar l'oportunitat de presentar-se al Benidorm Fest amb la cançó 'Aire'. La periodista Anna Cler l'entrevista al programa 'Noms Propis'.