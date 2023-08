El Grand Prix ha sido la revolución del verano, pero este lunes comienza su recta final. Esta noche, podremos ver la segunda semifinal del concurso que ha reunido de nuevo a toda la familia frente al televisor. Los pueblos de Alcafar (Granada) y Yepes (Toledo) se lucharán por llegar a la final, en la que deberán enfrentarse a los de Aguilar de Campoo (Palencia). Antes, no te pierdas un nuevo capítulo de 4 Estrellas y en La 2, cita con el cine clásico, este lunes con Mogambo.

Novedades en RTVE Play

¿Te has quedado con ganas de más? RTVE Play incorpora a sus colecciones El amor perjudica seriamente a la salud. Una comedia española que reune a grandes nombres como Penélope Cruz, Gabino Diego o Javier Bardem. En cuanto al cine internacional, no te pierdas las últimas incorporaciones al catálogo de RTVE Play, entre ellas la comedia dramática familiar The Farewell, escrita y dirigida por Lulu Wang, y protagonizada por Awkwafina, quien ganó el Globo de Oro a mejor actriz de comedia en 2019; así como The Karate Kid, el remake de la saga en el que Jackie Chan y Jaden Smith recogen el testigo de Pat Morita y Ralph Macchio en esta adaptación contemporánea de 2010.

Con estos títulos, la plataforma de vídeo on demand amplía su extenso catálogo de películas, series, programas y documentales gratuitos, como Crimen Ferpecto, con Willy Toledo y Mónica Cervera; Autómata, con Antonio Banderas y Melanie Griffith; y Cantinflas, con Óscar Jaenada.