El éxito de Las minas del rey Salomón, rodada en 1950 en África, impulsó a Hollywood a ambientar historias en este continente. Así, tres años después, John Ford se trasladó a Kenia y Tanganica para dirigir Mogambo, que la leyenda dice erróneamente que significa pasión en suajili. Lo que sí es real es la pasión que vemos en esta película protagonizada por Clark Gable, Grace Kelly y Ava Gardner, un trío de estrellas que se enrollan en un triángulo amoroso que dio dolor de cabeza a los censores españoles. Aunque es más correcto decir que era una relación a cuatro bandas. Vamos por partes.

Clark Gable interpreta a Víctor Marswell, un cazador profesional que organiza safaris para millonarios, naturistas y cazadores. Vive entre bestias hasta que llega el animal más bello del mundo, que es como se conocía a Ava Gardner. La actriz da vida a Eloise Kelly, una cabaretera norteamericana que está dolida por el plantón que le ha dado el Marajá de Dunganore. A ellos se suman los Nordley, un matrimonio inglés formado por Donald Nordley (Donald Sinden) y su bella esposa Linda (Grace Kelly). Él es un antropólogo al que solo le interesan los gorilas y su ella es su esposa, a quien cada vez interesa más el señor Marswell. El matrimonio quiere contratarlo para que los conduzca por tierras africanas, pero él no acepta. Luego, tras descubrir que Linda está fascinada con él, acepta.

Los líos de la censura

Ahí comienza la pasión que abría la puerta al adulterio, algo que no estaba bien visto por la censura, que no tardó en cambiar el guion y torpemente decidió que era mejor decir que los ingleses eran hermanos, dejando así vía libre a que Linda se enamorase de Víctor Marswell. Los censores cambiaron los diálogos y no les quedó más remedio que quitar alguna escena: la del dormitorio de Donald y Linda, en la que sólo hay una cama. Se censuró una relación adúltera, pero se permitió un incesto.

Pero hay más, y la trama que del guion casi se hace realidad. Se dice que Grace Kelly sintió una atracción especial por Clark Gable y que la química que había entre ellos no pasó desapercibida. Él tenía 52 años y ella 24. La prensa, ávida de romances, le preguntó directamente a la actriz. "¿Qué más puedes hacer si estás sola en una tienda de campaña en África con Clark Gable?'”, dijo con mucho sentido del humor.