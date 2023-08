Programación: ¿Qué ver hoy en televisión? Domingo 27 de agosto

La programación de Televisión Española de esta noche del domingo 27 de agosto te trae dos películas de cine: Spider-Man: No Way Home, en La 1, y Las Furias, en La 2. Pero antes, a lo largo del día podrás disfrutar del mejor deporte, ya que RTVE Play retransmite en directo, a través de la plataforma de streaming y vídeo on demand, la última jornada del mundial de atletismo y el último día del Mundial de Gimnasia Rítmica, que contará con una ceremonia de clausura y un homenaje muy especial a Paloma del Río. Además, a partir de las 14:45 horas, RTVE ofrece la segunda etapa de La Vuelta ciclista a España 2023.

Panteras Andoni Canela, director de Panteras, lleva trabajando en el mundo de la documentación y el fotoperiodismo alrededor de 30 años. Sus trabajos para diferentes medios, como National Geographic o El País, le han servido de altavoz para informar sobre la naturaleza, alertar de la preocupante extinción de la fauna silvestre y despertar las conciencias dormidas de la gente. Cuando su hijo, Unai Canela, tenía 12 años le propuso un viaje de aventuras para conocer los ocho grandes felinos del mundo. Así es como nació esta serie documental con una especial y entrañable historia de fondo que no te puedes perder. Panteras, disponible en RTVE Play: tercer episodio hoy, a las 18:05 horas.

Spider-Man: No Way Home El superhéroe vecino y amigo más conocido del universo se cuela en la película de la semana de La 1 con la tercer parte de la saga protagonizada por Tom Holland, quien debutó en una película española. En esta ocasión, Spider-Man se enfrenta por primera vez en la gran pantalla a ser un desenmascarado. Ya no es capaz de separar su vida normal de su vida de héroe, por lo que pide ayuda al Doctor Strange, y pone en marcha el multiverso de Marvel sin darse cuenta... Spider-Man: No Way Home, disponible en RTVE Play desde las 22:05 horas hasta el 10 de septiembre de 2023. 03.31 min Días de Cine - Spider-Man: No Way Home

Las Furias Marga, una mujer de casi 70 años, anuncia a sus tres hijos que quiere vender la casa de verano familiar para luego dedicarse a viajar. Por tanto, los invita a pasarse por allí lo antes posible para elegir muebles, enseres o recuerdos que quieran conservar antes de que la venta se lleve a cabo. Héctor, el hermano mayor, propone aprovechar el mismo fin de semana en el que deshagan la casa entre todos para celebrar en familia su boda con la mujer con la que lleva más de 15 años viviendo, y de la que todos esperaban que se separara. Protagonizada por Mercedes Sampietro, José Sacristán, Carmen Machi, Bárbara Lennie, Gonzalo de Castro, Pere Arquillué, Emma Suárez, Alberto San Juan y Macarena Sanz, se trata del debut cinematográfico del dramaturgo Miguel del Arco. Las Furias, disponible en RTVE Play desde las 22:55 horas hasta el 10 de junio de 2028. 05.28 min José Sacristán, Mercedes Samprieto, Emma Suárez y Carmen Machi, entre otros, participan en "Las Furias", la ópera prima como director de cine del dramaturgo y actor Miguel del Arco, que es también el autor de los diálogos. "Las Furias" cuenta la historia de Marga, una mujer de casi 70 años que anuncia a sus tres hijos que tiene intención de vender la casa familiar de veraneo, un caserón en la costa, con el propósito de emprender un largo y misterioso viaje.