¿Imaginas despertar un día y que tu padre te proponga un viaje de aventuras para conocer los ocho grandes felinos del mundo? Pues eso le pasó a Unai Canela cuando tenía 12 años. Panteras es una serie documental del viaje que ambos emprendieron: descubre qué hace especial a esta entrañable historia que muestra a estos impresionantes animales en su hábitat natural.

Una pasión heredada

Andoni Canela, director de Panteras, lleva trabajando en el mundo de la documentación y el fotoperiodismo alrededor de 30 años. Sus trabajos para diferentes medios, como National Geographic o El País, le han servido de altavoz para informar sobre la naturaleza, alertar de la preocupante extinción de la fauna silvestre y despertar las conciencias dormidas de la gente. Con una docena de libros publicados y la dirección de algunas piezas audiovisuales, ha conseguido abordar esta temática desde una perspectiva entretenida e interesante.

A nadie le sorprende que Unai, su hijo, creciese escuchando las historias de sus increíbles viajes por el mundo. Esto sembró en él un profundo amor hacia los animales y la naturaleza. Tanto, que padre e hijo comparten las mismas preocupaciones y ambiciones profesionales: "Cuando empezamos, Unai era un niño de doce años y no me llegaba al hombro. Ahora, ya está rodando su propia película como director en Groenlandia", dice con orgullo Andoni Canela.

La aventura de Andoni Canela y su hijo Unai en el nuevo documental de RTVE "Panteras"

Esta historia comienza en el 12.º cumpleaños de Unai, cuando su padre le propuso algo que no pudo rechazar: irse con él a una de sus aventuras para filmar los ocho grandes felinos del mundo, animales por los que sentía especial curiosidad. Lo que a otros les podría haber asustado, a Unai le ilusionaba. Dejaría atrás parte de su vida, incluyendo sus estudios y a sus amigos, pero iba a tener una vida llena de aventuras: rodeado de naturaleza y durmiendo a la intemperie con todos los inconvenientes que eso conlleva: picaduras de bichos, hambre, frío e incluso situaciones de riesgo. No le importaba, estaba listo para embarcarse en una hazaña que quedaría grabada, no solo en un carrete, también en su memoria para siempre.