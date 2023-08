'Campeones' y otras 5 películas gratis para pensar diferente (y mejor)

Hay películas que te dan un vuelco al corazón. Campeones, el gran éxito de Javier Fesser, nos dejó a todos con las emociones a flor de piel y su segunda entrega, CampeoneX promete volver a tocar la fibra de muchos. Coincidiendo con su estreno en cines, RTVE Play bucea en su catálogo para rescatar la primera entrega y otras cinco historias de cine que nos ayudan a mirar el mundo de forma más diversa e inclusiva. Y si quieres más, sigue buceando por el mayor escaparate del cine en español. Encontrarás títulos imprescindibles que puedes ver completamente gratis y sin suscripciones. Thrillers, películas de acción, comedias, dramas, romances... A continuación, destacamos los mejores títulos que puedes ver dentro de la colección Campeones de cine.

Eva hace una lista de cosas que siempre quiso hacer pero que nunca se atrevió, convencida por su nueva amiga Carmen, compañera de sus sesiones de quimio, para hacerlas juntas cuando terminen el tratamiento sin saber los resultados. Una película sobre las ganas de vivir de unas mujeres valientes y luchadoras que emprenden un viaje emocional y físico que les cambia para siempre. Un viaje donde ríen, lloran y se emocionan a partes iguales, ya que lo importante no es aquello que dejan atrás, sino todo lo que viene por delante. Ver aquí

Juanito es un actor que fue a Nueva York a triunfar. Los años han pasado, no ha conseguido lo que esperaba y se gana la vida trabajando en lo que puede. Un día llega a visitarle su primo, aparentemente triunfador y que tiene "todo lo que uno espera tener". Sin embargo, la convivencia va descubriendo la realidad que hay detrás de cada uno de ellos. La vida inesperada es una comedia sobre cómo el azar nos abre puertas que jamás habríamos imaginado -como el amor- y cómo nuestro destino final depende de si nos atrevemos o no a traspasarlas. Ver aquí .

Reparto: Leticia Dolera, Manuel Burque

Requisitos para ser una persona normal (2015), de Leticia Dolera

María creía que a los 30 años habría triunfado. Volver a casa de su madre no entraba en sus planes. Ahora que lo piensa, no cumple ninguno de los requisitos necesarios para ser una persona normal; a saber: tener trabajo, casa, pareja, aficiones, vida social, vida familiar y ser feliz. Dirigida por Leticia Dolera quién, además, es una de las protagonistas de este film que obtuvo 7 nominaciones y 3 premios en el festival de Málaga incluyendo mejor guión novel, mejor fotografía y mejor montaje.