Ejércitos esqueléticos, gigantes mitológicos, dinosaurios devoradores de hombres. Mucho antes de que el temido T. Rex arrancase cabezas en Jurassic Park o la Estrella de la Muerte explotase en plena galaxia a manos de Luke Skywalker, los espectadores de finales de los sesenta ya se quedaban boquiabiertos con las espectaculares criaturas de Ray Harryhausen (1920-2013).

Conocido como el gran mago del stop-motion, la técnica revolucionaría que creó a principios de los cincuenta, y por el mimo artesanal con el que diseñaba sus depuradísimos monstruos, Harryhausen es considerado uno de los hombres más influyentes en la historia del cine.

De su legado han surgido los grandes nombres que copan hoy los taquillazos más brillantes. Peter Jackson, Steven Spielberg, Tim Burton o el creador de una de las sagas más icónicas de todos los tiempos, George Lucas que, tras conocerse la noticia de su muerte en 2013, confesó que “jamás hubiese existido Star Wars sin Ray Harryhausen”.

Todos bebieron de él, impresionados por los dinosaurios de Hace un millón de años (1966) o el increíble duelo a espadas de los esqueletos de Jason y los Argonautas (1963), la cinta que este lunes recupera Días de Cine Clásico y que podrá verse en La 2 a partir de las 22.00h.

Entre la fantasía y la realidad: así nació el Dynamation

Para Harryhausen siempre hubo una máxima en sus creaciones, entender que la fantasía -y por tanto sus monstruos- no deben parecen reales, sino productos surgidos de la imaginación. Eso no significa, sin embargo, que no sus historias no se desarrollen en un escenario lo más realista posible o que no expresen, e interpreten, verdaderas emociones.

En las películas, el trabajo de un director consiste en lograr las mejores interpretaciones de los actores. Harryhausen hacía lo mismo con sus criaturas. No solo las diseñaba, también las dirigía y les confería vida propia. “El único sentido de hacer una película es contar una historia, no mostrar efectos especiales. En este sentido, las criaturas que diseñábamos también actuaban y debían mostrar una serie de emociones”, contaba.

Es por eso que en su empeño por transmitir verosimilitud en mitad de la fantasía, dio con la técnica que lo cambiaría todo. El importante peldaño que alcanzaría en su carrera llegó con El monstruo de los tiempos remotos (1953), un a cinta en la que, por primera vez, exploró la mezcla del stop-motion con escenas reales. Unos años después, en Simbad y la princesa (1958) a esa técnica se le dio el nombre comercial de Dynamation.