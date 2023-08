Carlos Baute visita Vamos a llevarnos bien junto a María del Monte, Fran Perea y Adriana Torrebejano. El venezolano nos ha regalado, durante toda su carrera profesional, grandes momentos tanto musicales como televisivos. Y es que el artista llena de alegría y positividad cualquier lugar que visita, incluso el ring de este nuevo programa de TVE, donde se marcó algún que otro baile, pero también nos conmovió. Carlos, a pesar de todo, es humano y, como nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida, no puede evitar emocionarse con temas que le hacen sufrir.

La nostalgia de Baute

El cantautor, actor y presentador se ha sometido al Test de la verdad. Lorena Castell no ha dudado en preguntarle sobre la relación que, actualmente, mantiene con su país: "Hace exactamente 13 años que no voy". Se fue de Venezuela por cuestiones de trabajo y, más tarde, cuando quiso volver, le negaron el pasaporte. Baute no ha podido evitar emocionarse al contarnos esta dura historia: "Lamentablemente, creo que no voy a regresar". El cantante no solo se entristece por su situación, sino también por la de sus hijos: "Quiero que mis hijos conozcan el país porque comemos arepas, seguimos las costumbres de allí y les enseño imágenes de lo bonita que es Venezuela".