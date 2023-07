“Está canción la hice pa’ que baile conmigo hasta las dos / pa’ pa’ que llegue tarde / y me haga el amor / que olvide ese cobarde / esta locura que siento yo aquí / la veo y ya la quiero desvestir”, nos canta Carlos Baute en el estribillo de su nuevo single, “Esta canción”, una versión del tema compuesto por Tutto Durán. “Yo siempre he compuesto mis canciones. Es complicado que yo agarre canciones que no son mías. Y en el caso de esta canción me sucedió que estaba en la oficina de mi management, sonó este tema y yo dije: ¿esa canción de quién es? porque sentía que era mía”, afirma el artista venezolano en A media mañana.

Tras esta escucha y averiguar quién era el artista canario, Baute le llamó: “Me encanta tu canción. No sé si quisieras que la llevara un poquito a mi terreno, porque el próximo disco yo voy a tener bachata y voy a tener merengue. “Yo veía esta canción como merengue, él la tenía en versión urbana y mucho más lenta. Y le dije: ¿Le podemos dar una vuelta? Y me dijo: dale, dale. Y al final quedó así”, expresa.

El lanzamiento va a tener que esperar “El próximo disco lo teníamos pensado sacar en septiembre. Y estoy haciendo tantas canciones que igual hablo con la discográfica y les digo: vamos a parar un poquito, lo hacemos más adelante en noviembre y metemos más temas”, ha indicado Carlos Baute en los micrófonos de Radio Nacional. El artista se encuentra en un gran momento profesional, personal y lleno de inspiración. “Si no estoy feliz es imposible coger la guitarra, es imposible hacer canciones. Y la verdad, es que mi familia son los que me inspiran y me hacen canciones”, subraya.