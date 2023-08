María del Monte tiene un gran sentido del humor, tanto como talento para las sevillanas. La artista ha visitado Vamos a llevarnos bien, el espacio que Lorena Castell. En un momento del programa se ha sometido al Test de la verdad y ha confesado cuáles son sus miedos, su toc y cómo se siente al ser un icono LGTBIQ+.

A pesar de ello, la cantante asegura que no se considera un icono de nada: “Soy una persona libre que, en un momento determinado de mi vida, me he visto con necesidad de dar ese paso al frente” . Además, asegura que está totalmente en contra de las etiquetas y que eliminarlas es la meta: “Lo más importante es tener la libertad de amar a quien sea”.

Las manías de María del Monte

Los viajes siempre han estado y estarán presentes en la vida de la artista, ya sea por motivos laborales o personales. Todos tenemos nuestros miedos y manías durante esos días que pasamos fuera de casa y María del Monte no iba a ser menos. Una vez, estando en un hotel de Barcelona junto a su maquilladora, esta oyó un ruido muy raro, pero la cantante no escuchó nada: “Yo creo que se ha abierto la puerta de la habitación”. A lo que la maquilladora le responde con un no rotundo, ya que había cerrado con llave. “No me gusta dormir sola, no por los fantasmas, sino por las cosas raras que me pasan”.

Luego nos ha descubierto su extraño toc: coleccionar lápices. Cuando nos vamos de viaje, siempre reservamos un pequeño tiempo a entrar en todas las tiendas posibles de souvenirs para llevarnos a nuestras casas o a las de nuestros familiares y amigos un recuerdo de esos días. Los regalos más habituales suelen ser imanes para la nevera, vasos de chupitos, cualquier objeto identificativo del lugar… María del Monte es más original: “No me voy a llevar un plato o una bandeja. Me llevo lápices que caben en el bolso”. Su colección ronda los 100 lápices.

María del Monte ha compartido plató con Carlos Baute, Fran Perea y Adriana Torrebejano: todos han sorprendido a los espectadores revelando secretos y contando aspectos de su vida que no se conocían hasta ahora.